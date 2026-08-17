A la cárcel los Dinos Duros, señalados ladrones y abusadores sexuales en vía Cartagena-Barú

Los hombres fueron identificados como Randy José Mendoza Romero, alias Guavino; José Rafael Gazabón Vitola, alias Rafa; Luis Edgardo Julio Ramírez, alias Pea; Olis Alberto de la Rosa Berrío; Jairo José Puello Correa, alias Pipeta; y César Novoa Bertel, alias Bogar. Foto: Fiscalía

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Seis hombres, señalados de robar a varias personas y agredir sexualmente a mujeres en la vía que conduce de Cartagena a la isla de Barú (Bolívar), fueron enviados a la cárcel. De acuerdo con las autoridades, estas personas estarían detrás de por lo menos dos ataques a ocho personas, incluidas las mujeres.

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Según la investigación de la Fiscalía, los hombres conforman el grupo delincuencial conocido como Los Dinos Duros. Esa organización, sostiene el ente investigador, estaría implicada en hechos ocurridos el 22 de febrero y el 3 de marzo de 2025, en el corregimiento de Pasacaballos, donde ocho personas fueron abordadas. Durante esos mismos hechos, tres de las víctimas, todas mujeres, además fueron agredidas sexualmente.

Las pesquisas, en las que ha venido colaborando la Dijin de la Policía Nacional señalan a seis presuntos integrantes de la estructura: Randy José Mendoza Romero, alias Guavino; José Rafael Gazabón Vitola, alias Rafa; Luis Edgardo Julio Ramírez, alias Pea; Olis Alberto de la Rosa Berrío; Jairo José Puello Correa, alias Pipeta; y César Novoa Bertel, alias Bogar.

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Las pruebas en el caso darían cuenta de que estos hombres, al parecer, abordaban a las víctimas y los golpeaban con objetos contundentes para que bajaran de sus vehículos. Luego, los llevaban a zonas boscosas y los intimidaban con armas de fuego y cortopunzantes para robarles sus pertenencias y obligarlos a realizar transferencias bancarias.

Por otra parte, las mujeres víctimas también habrían sido sometidas a tocamientos y abusos sexuales violentos, de acuerdo con lo señalado por el ente investigador. Tras los robos y abusos, las personas eran abandonadas amordazadas y sin ropa.

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Por los hechos, una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) les imputó los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales violentos y hurto calificado, todos agravados. También los delitos de concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

A pesar de las pruebas presentadas, ningunos de los hombres aceptó los cargos endilgados y un juez de control de garantías ordenó que fueran enviados a prisión preventiva mientras avanza el procesos en su contra.

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