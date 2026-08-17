Defensoría lanza alerta por violencia contra civiles y personeros en Catatumbo

De acuerdo con la entidad, en las últimas semanas se han presentado hechos que han dejado heridos a varios civiles, incluyendo adultos mayores. Foto: EFE - Ana Inés Vega

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La zona del Catatumbo está nuevamente bajo una alerta por la violencia de los grupos armados que convergen en ese territorio. Así lo puso de presente la Defensoría del Pueblo, que resalta que en las últimas semanas, varios hechos de violencia han afectado especialmente a civiles, incluyendo algunos adultos mayores. También, que varios personeros de la región son blanco de amenazas que se han intensificado en los últimos días.

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“Expresamos nuestra preocupación por los hechos conocidos esta semana en Sardinata y Tibú, Norte de Santander, que han generado nuevas afectaciones a la población civil en medio de la persistencia de la violencia en el Catatumbo”, escribió la entidad en un comunicado.

Según expusieron, por ejemplo, en el sector de Mate Lata, en la zona rural de Sardinata, “seis personas habrían resultado heridas tras la explosión de un artefacto lanzado desde un dron, tres de ellas de gravedad”. Por eso, hicieron un llamado urgente a las autoridades “para garantizar la protección de las comunidades que permanecen en la zona”.

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También, en Pachelli, jurisdicción de Tibú, un adulto mayor resultó gravemente herido por un artefacto asociado a minas antipersonal o municiones sin explosionar (MAP-MUSE). Según la Defensoría, el “hecho que le habría ocasionado la pérdida de una extremidad”.

A estos graves hechos, dice la entidad, “se suman las amenazas y mensajes estigmatizantes conocidos a través de redes sociales contra la labor de personeros del Catatumbo”. De acuerdo con la entidad, que expresó su solidaridad con los personeros, su labor es fundamental en la defensa y acompañamiento a las comunidades en un contexto de alta conflictividad y riesgo.

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“Rechazamos cualquier señalamiento que pretenda vincular a quienes ejercen labores de defensa de los derechos humanos con los actores armados. Estas estigmatizaciones incrementan los riesgos para su vida, integridad y ejercicio independiente, por lo que hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias para garantizar su protección”, se lee en el documento de la Defensoría.

Por esa misma línea, la entidad se refirió a los actores armados que están detrás de estos violentos hechos. “Reiteramos a los actores armados su obligación de respetar a la población civil y observar estrictamente el Derecho Internacional Humanitario, en particular los principios de distinción, precaución y proporcionalidad”.

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