Incendios forestales en Colombia: despliegan aviones y soldados para atender emergencias

Seis departamentos son los principales afectados por las llamas. Foto: Ministerio de Defensa

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Colombia enfrenta por estos días dos emergencias de talla mayor. Por un lado, las afectaciones que dejó el terremoto de 7,4 de magnitud que tuvo como epicentro el Chocó y ha dejado más de 250 muertos en ese departamento así como en Risaralda, Caldas y Valle del Cauca. Por otro, los incendios forestales que se mantienen activos en seis departamentos por cuenta del fenómeno de El Niño. Para hacerle frente a esa segunda emergencia, la fuerza pública viene desplegando soldados y usando apoyo aéreo para intentar mitigar las llamas que vienen consumiendo los territorios.

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Según dio a conocer el Ministerio de Defensa, el jefe de esa cartera, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora, lidera un despliegue de capacidades que incluye helicópteros Black Hawk de la Fuerza Aeroespacial equipados con sistema Bambi Bucket para descargas de agua, helicópteros UH-60 Black Hawk y aviones AT-802 de la Policía con capacidad para 169 descargas aéreas, 116.000 galones de agua arrojados y 69 horas de vuelo ejecutadas.

Asimismo, el Ejército desplegó brigadas especializadas, como el Batallón de Alta Montaña “Bamur” y la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres “Briad” en distintas zonas afectadas. Los uniformados han participado, según la cartera, en “misiones de extinción de fuego, transporte de personal, entrega de ayudas, y vuelos de reconocimiento con drones”.

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El Ministerio de Defensa también ha dicho que entre el 26 de julio y el 15 de agosto van 65 horas de vuelo de la FAC, 19 horas de vuelo del Ejército, y 4 horas de vuelo de reconocimiento mediante drones. Asimismo, que ha sido desplegados 260 uniformados especializados, se han hecho 211 descargas aéreas con 66.075 galones de agua y 145 galones de líquido retardante.

para la atención de la emergencia también “se han adecuado aeronaves de aspersión de cultivos ilícitos, para realizar descargas de agua sobre las conflagraciones y se continúa distribuyendo agua potable y asistencia humanitaria en zonas rurales aisladas, junto a la Ungrd y Bomberos”, señala la cartera.

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De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), seis departamentos concentran la mayor cantidad de municipios en alerta roja por amenaza inminente de fuego: Cundinamarca (78), Tolima (46), Nariño (31), Cauca (30), Antioquia (23) y Norte de Santander (23). Según el Ministerio de Defensa, hasta el momento se ha logrado la extinción de 81 incendios, de los cuales 24 fueron atendidos directamente por las Fuerzas Militares.

La cartera sostiene que en este momento los esfuerzos operativos “se encuentran priorizados en el municipio de Ortega (Tolima), en las veredas Canalí, Bocas de Peralonso, Maquito, Cachipay, La Sotija, Chicuambe y Guavio Flautillo, por la gravedad de los incendios activos en estas áreas”. Asimismo, se están atendiendo otras zonas como Santander, que tienen 500 hectáreas afectadas, 120 de ellas en el páramo de Santurbán; y Nariño, en lugares como Cumbitara y Taminango, zonas con afectación del orden público y presencia de minas antipersona.

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