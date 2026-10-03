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Cinco historias que muestran la crueldad del Bloque Tolima de las AUC, según Justicia y Paz

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó recientemente a 10 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia que operaron entre finales de los años 90 e inicios de los 2000 en el departamento del Tolima. El fallo en su contra va más allá de la extinción de dominio a bienes del cantante Charlie Zaa por conexión con ese grupo ilegal y muestra un panorama desgarrador de la guerra paramilitar en esa zona del país.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
Según la sentencia de Justicia y Paz, el Bloque Tolima de las AUC operó con la financiación de empresarios de la región, muchos de ellos obligados a cumplir con "vacunas".
Según la sentencia de Justicia y Paz, el Bloque Tolima de las AUC operó con la financiación de empresarios de la región, muchos de ellos obligados a cumplir con "vacunas".
Foto: ASSOCIATED PRESS - J. GEORGE

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Por medio de una sentencia de 290 páginas conocida esta semana, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a diez exintegrantes del Bloque Tolima de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Un fallo muy sonado, además, porque ordenó la extinción de dominio de varias propiedades relacionadas con esa estructura ilegal, incluidas varias que estaban en poder del famoso cantante de boleros Charlie Zaa. Pero la sentencia va mucho más allá de la orden que le quitó al artista el poder sobre los bienes avaluados…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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