Fiscalía imputará a Ricardo Orrego por posible acoso sexual y acto sexual violento

Según la información entregada por el ente investigador, Orrego es investigado por hposibles hechos de acoso sexual y y violencia basada…

En la tarde de este viernes 2 de octubre la Fiscalía General de la Nación confirmó que imputará al periodista Ricardo Orrego por su presunta responsabilidad en los delitos de acoso sexual y acto sexual violento. La solicitud de audiencia de imputación fue radicada por iniciativa del Grupo de Tareas Especiales para investigar hechos de violencias basadas en género en el entorno de los medios de comunicación.

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Según la información entregada por el ente investigador, Orrego es investigado por hposibles hechos de acoso sexual y y violencia basada en género en contra de cinco mujeres, que habrían ocurrido entre los años 2012 y 2024, cuando trabajaba en Caracol Televisión. Aún no hay fecha definida para la audiencia de imputación.

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Orrego, igual que el expresentador de Noticias Caracol, Jorge Alfredo Vargas, salió del canal en marzo de 2026, en medio las investigaciones adelantadas en la empresa por presuntos hechos de acoso sexual. En ese momento se hicieron públicas varias denuncias en redes sociales de periodistas colombianas que, bajo las etiquetas #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, expusieron episodios de presunto acoso sexual ocurridos dentro de distintos medios de comunicación.

Tras conocerse las denuncias de las periodistas, el canal se pronunció por medio de un comunicado en el que informó que habían activado protocolos y mecanismos internos para darle el respectivo trámite a la situación. El 24 de marzo, Caracol Televisión anunció la salida de los dos periodistas, aclarando que ninguna de estas decisiones representaba un pronunciamiento sobre la veracidad de los hechos ni sobre eventuales responsabilidades.

*El Espectador hace parte del grupo de medios de comunicación del grupo Valorem, junto a Caracol Televisión y Blu Radio

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