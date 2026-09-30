A prisión preventiva ocho presuntos implicados en desfalco de COP 3,2 billones de regalías

Según la Fiscalía General, entre los afectados con la medida están Esteban José Cleves Daza y el exalcalde de La Paz (Cesar), Martín Guillermo Zuleta Mieles. Además, otras cuatro personas deberán permanecer privadas de la libertad…

Un juez penal con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en prisión a ocho de los presuntos implicados en el esquema de corrupción que, a través del Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’, habría permitido el desfalco de COP 3,2 billones del Sistema General de Regalías (SGR) en 19 departamentos del país.

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Según la Fiscalía General, entre los afectados con la medida están Esteban José Cleves Daza y el exalcalde de La Paz (Cesar), Martín Guillermo Zuleta Mieles. Además, otras cuatro personas deberán permanecer privadas de la libertad en sus lugares de residencia, mientras que una mujer seguirá vinculada a la investigación.

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Los procesados estarán privados de la libertad mientras su proceso penal avanza en los estrados judiciales, donde se determinará si son culpables o no. La captura de estas personas, y de otras cinco más, había sido confirmada por la Fiscalía el pasado 3 de agosto.

Además, el 4 de agosto, el ente investigador anunció que compulsó copias contra siete gobernadores y exgobernadores que habrían estado relacionados con el esquema de corrupción. Según detalló la Fiscalía General de la Nación, el presunto esquema de corrupción habría utilizado el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ para direccionar contratos.

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Al parecer, los funcionarios públicos y particulares habrían utilizado este fondo para concentrar la ejecución de cerca de 480 proyectos de infraestructura, educación, agua y saneamiento básico, deporte y recreación, ambiente, gestión del riesgo, salud, energía eléctrica y mejoramiento de vivienda rural, entre otros.

Según detalló en su momento el ente investigador, para ejecutar estas acciones, los involucrados habrían “adoptado un manual de contratación propio mediante el cual adjudicaban contratos y subcontratos a terceros e incluso a integrantes de la misma organización, con el propósito de mantener el control sobre la ejecución de los recursos”.

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Asimismo, estableció que los contratos habrían sido direccionados mediante procesos presuntamente irregulares, los cuales fueron soportados en documentos, actas y registros falsos. Con estos, la red habría inducido a error a distintas autoridades para evadir los controles sobre la contratación pública.

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