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El Espectador le explica cómo estamos en materia de orden público

Santa Marta, una ciudad capital militarizada; aviones de guerra sobrevolando, traslado de presos fuera del departamento y mano dura por parte del Estado en todas sus formas.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
30 de septiembre de 2026 – 05:00 p. m.
Paro armado en Santa Marta.
Paro armado en Santa Marta.

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Es miércoles, día de El Espectador le explica. Una serie de operaciones de la Fuerza Pública en contra de estructuras ilegales con la baja de uno de sus líderes, una ciudad capital paralizada bajo la figura del llamado “paro armado”, varios delincuentes con armas en mano intimidando a cuatro comerciantes que se atrevieron a abrir sus locales para atender al público, el uso de redes sociales mostrando estos actos violentos para distribuir miedo, una orden de militarización con la presencia del presidente de la República, que es civil, llevando…

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa EBohorquez_EyL ebohorquez@elespectador.com
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