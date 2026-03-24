Accidente de avión de la FAC reabre debate sobre seguridad aérea en el gobierno Petro

Presidente Gustavo Petro habló sobre accidente de avión de las FAC en Putumayo. Foto: Archivo Particular

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El exviceministro de Defensa, Gustavo Niño, señaló que cada 100 días, desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, se siniestra una aeronave de las Fuerzas Militares. El dato cobra relevancia justo después del accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que llevaba 128 personas a bordo y que, hasta el momento, ha dejado un total de 68 personas fallecidas. El tema ha dejado en tela de juicio la gestión de la administración Petro con respecto a estas aeronaves.

En su cuenta de X, el exviceministro señaló que, en los últimos 43 meses, se han accidentado al menos 12 aeronaves de la fuerza pública, y aseguró: “No es un caso aislado: es el reflejo de una capacidad aérea que se está debilitando”.

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Cada 100 días se siniestra una aeronave de nuestras fuerzas militares en el gobierno de Gustavo Petro.



Esto ya no es coincidencia, es deterioro operativo.



Abro hilo 🧵 👇🏻 pic.twitter.com/y7xyAH1msG — Gustavo Niño (@GustavoNinoF) March 23, 2026

La versión del exfuncionario sobre los siniestros aéreos se sustenta en recortes en la operación aérea, menos recursos para el funcionamiento y hasta el 60 % de la flota en tierra. Asimismo, señala que hay menos horas de vuelo, menos entrenamiento y un mayor riesgo. “Esto no es discurso, es doctrina operacional básica”, aseveró en sus redes sociales.

En esa misma línea, la representante a la Cámara por el Partido Conservador, Juana Carolina Londoño, señaló que: “En 43 meses han ocurrido por lo menos 12 accidentes de aeronaves pertenecientes a las Fuerzas Militares y a la Fuerza Aeroespacial de Colombia”.

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En 43 meses han ocurrido por lo menos 12 accidentes de aeronaves pertenecientes a las @FuerzasMilCol @FuerzaAereaCol Con el lamentable accidente de hoy revive la pregunta que desde mayo del 2024 hemos hecho desde la Comisión Segunda de @CamaraColombia ¿se hace el mantenimiento… https://t.co/j8a25ZcR8T — Juana Londoño (@juanacarolinaco) March 23, 2026

De igual forma, Londoño lanzó una serie de preguntas al gobierno de Gustavo Petro, que, según indicó, han sido formuladas desde mayo de 2024. “¿Se hace el mantenimiento debido de las aeronaves? ¿O los presupuestos en este gobierno terminan en otros intereses distintos a la seguridad nacional?”, cuestionó.

Los argumentos de Gustavo Niño y Juana Londoño chocan con la versión oficial entregada por el actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien, en uno de sus pronunciamientos emitidos horas después del accidente, aseguró: “El avión cubría la ruta Puerto Leguízamo–Puerto Asís, en el departamento del Putumayo. La aeronave se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada. La aeronave se accidentó poco después del despegue, cayendo a tierra aproximadamente a un kilómetro y medio del aeródromo".

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En uno de los pronunciamientos emitidos el pasado 23 de marzo por el presidente Petro en su cuenta de X, señaló lo siguiente: “Siento mucho dolor por los hijos perdidos: 34 jóvenes muertos por defender a Colombia. En el año 2020 compraron una chatarra y se cayó; vamos a ver por qué. Gobiernos que hinchan el pecho con puras plumas y lentejuelas. Disparan balas en las palabras, pero compran pura chatarra corrupta para la guerra. ¿Por qué no compraron un avión nuevo, así como compran sus autos y sus apartamentos?”.

Agregado a esto, indicó: “Compran miseria porque saben que son los pobres jóvenes los que utilizarán la chatarra tratando de defender la patria. Quiero que el ministro de Defensa y el de Hacienda reúnan el Confis y el Conpes para la compra de armamento que he pedido desde hace un año”.

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Accidentes aéreos en gobierno de Gustavo Petro

El 19 de marzo de 2023, la caída sin control de un helicóptero del Ejército en zona rural de Quibdó (Chocó) terminó en tragedia. Los cuatro tripulantes, que realizaban operaciones de abastecimiento a tropas en el bajo, medio y alto Baudó, murieron a causa del impacto, y la aeronave quedó incinerada en el lugar del choque contra tierra.

El presidente Gustavo Petro, además de ordenar una investigación de lo sucedido, confirmó las muertes de los uniformados, quienes fueron identificados como el capitán Héctor Mauricio Jerez Ochoa, la teniente Julieth García Cordero, el sargento segundo Johan Andrés Orozco Neira y el sargento segundo Rubén Ricardo Bartolomé Leguizamón Perilla.

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Otro de los accidentes aéreos se reportó el 5 de febrero de 2024, cuando cuatro militares murieron en un siniestro ocurrido en el departamento del Chocó. El Ejército informó que un helicóptero UH-60, más conocido como Black Hawk, sufrió el accidente mientras realizaba un movimiento aéreo en una operación de carga interna hacia la Base Militar Binacional Cuti, en Unguía (Chocó).

El 22 de febrero, 17 días después, un Black Hawk de la Policía se accidentó en Antioquia. En el hecho fallecieron cuatro miembros de la Policía, un mayor, un capitán y dos subintendentes. Las condiciones climáticas del municipio de Caramanta (Antioquia) habrían dificultado el acceso hasta la aeronave. Habitantes de la zona habrían sentido la explosión.

El 29 de abril de 2024 se accidentó en el sur de Bolívar un helicóptero MI-17 y fallecieron nueve personas. Información preliminar indica que la aeronave había despegado poco tiempo antes del accidente, desde las instalaciones de la Infantería de Marina. Pero su precipitación se dio cuando el helicóptero, al parecer por fallas técnicas en el motor, perdió potencia y se desplomó.

Los militares se dirigían a la región de los Montes de María. Desde el Comando General de las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa informaron que el accidente ocurrió cuando los uniformados adelantaban una maniobra de abastecimiento en la Base de Infantería de Marina No. 13, cercana al sitio en el que ocurrió el hecho.

EL 29 de septiembre un avión de la FAC cayó en Vichada y murieron ocho militares. Según la Fuerza Aérea, el helicóptero fue hallado cerca al resguardo indígena de Santa Teresita del Tuparro, en la vereda Garabato, con sistemas electroópticos, pero al hacer la verificación no hallaron sobrevivientes.

Entre las víctimas se encuentran el capitán Julián Perilla Pinto, el subteniente Édgar Durán Villareal, el técnico segundo Jhonattan Caro Rincón, la técnica tercero Liceth Duarte Barbosa, las técnicas cuarto Karel Rojas Núñez, María Gutiérrez Bolívar Ana María, María González Ramírez María y el técnico cuarto Luis Montoya Ospina.

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