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Imputaron a Laura Sarabia, pero las chuzadas a sus exempleadas siguen sin esclarecerse

La exjefa de gabinete del expresidente Gustavo Petro tendrá que responder por tres delitos relacionados con el sometimiento de Marelbys Meza, la exniñera de su hijo, a una prueba de polígrafo. La Fiscalía investiga un posible abuso de poder por parte de Laura Sarabia, pero la defensa de otra de sus exempleadas asegura que el ente investigador no ha avanzado en agregar el capítulo de las chuzadas.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
14 de septiembre de 2026 – 09:06 p. m.
Laura Sarabia, exjefa de gabinete del expresidente Gustavo Petro, ha negado su responsabilidad en los delitos imputados por la Fiscalía.
Laura Sarabia, exjefa de gabinete del expresidente Gustavo Petro, ha negado su responsabilidad en los delitos imputados por la Fiscalía.
Foto: Óscar Pérez

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Laura Camila Sarabia Torres, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y quien fuera una de las personas más cercanas al expresidente Gustavo Petro, tuvo este 14 de septiembre una cita con la justicia. La Fiscalía le imputó cargos a la exfuncionaria por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso, relacionados con la pérdida de una maleta con COP 4.000 millones de su apartamento en 2023 y la prueba de polígrafo practicada…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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