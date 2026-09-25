Alias “Araña”, jefe de los Comandos de Frontera, será extraditado este viernes

Según confirmaron fuentes cercanas a la extradición, el líder criminal será entregado a las autoridades de Estados Unidos entre las cuatro y las cinco de la mañana. El…

Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, será extraditado a Estados Unidos en la mañana del próximo viernes 25 de septimbre. El jefe de los Comandos de Frontera, una de las estructuras disidentes de las Farc, era solicitado por ese país por delitos relacionados con el narcotráfico. Su extradición fue firmada por el presidente Abelardo de la Espriella el pasado 26 de agosto.

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Según confirmaron fuentes cercanas a la extradición, el líder criminal será entregado a las autoridades de Estados Unidos entre las cuatro y las cinco de la mañana. El procedimiento estará acompañado por miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Dijín y la Interpol.

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Actualmente, el hombre se encuentra recluido en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, al sur de la capital del país. Alias “Araña” es uno de los principales mandos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). La solicitud de extradición en su contra había sido formalizada en febrero de 2025 por las autoridades estadounidenses.

Geovany Rojas tenía en su contra una circular roja de Interpol, por lo que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, expidió la orden de captura. Esta fue avalada por un juez y ejecutada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en una operación coordinada con la Policía Nacional y la Dirección de Asuntos Internacionales el 13 de febrero de 2025.

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Su captura se dio en un hotel al occidente de Bogotá. Allí, “Araña” participaba, junto con otros integrantes de la disidencia, en una rueda de prensa al cierre del ciclo de conversaciones con el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, en medio del proceso de paz que adelantaba con la CNEB.

El pasado 15 de septiembre, alias “Araña” fue imputado por su presunta responsabilidad en 16 homicidios cometidos en Caquetá entre 2020 y 2024. De acuerdo con la Fiscalía, el disidente habría ordenado los crímenes contra personas consideradas integrantes de otros grupos armados o miembros de la fuerza pública, así como contra firmantes del Acuerdo de Paz y líderes sociales.



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“En ese sentido, fueron documentados 13 ataques armados que dejaron 16 personas muertas en Florencia, La Montañita, El Paujil, Belén de los Andaquíes, Solita, Curillo, San José del Fragua y Albania”, detalló el ente investigador. Entre las víctimas hay cuatro líderes sociales, quienes habrían sido considerados un “obstáculo” para los Comandos de Frontera en la comercialización de pasta base de coca, el control de las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas.

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