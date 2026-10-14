Amplían imputación contra el presunto cerebro del caso Aremca por 23 contratos irregulares

Bolaños Pastrana, quien permanece en la cárcel La Picota, de Bogotá, en cumplimiento de una medida de aseguramiento ordenada por un juez de control de garantías, ya…

En la mañana de este miércoles 14 de octubre, la Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez de control de garantías avaló ampliar la imputación de cargos en contra de Gustavo Bolaños Pastrana, exrepresentante legal de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca) y señalado como el presunto "cerebro" detrás del entramado de corrupción relacionado con recursos de regalías.

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Bolaños Pastrana, quien permanece en la cárcel La Picota, de Bogotá, en cumplimiento de una medida de aseguramiento ordenada por un juez de control de garantías, ya estaba siendo investigado por su presunta participación en el escándalo de corrupción. En abril de este año, cuando estalló el caso de corrupción, su nombre fue uno de los primeros que resultó mencionado.

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En contexto: Caso Aremca: un expediente de corrupción que habría desviado miles de millones de regalías

En principio, el exrepresentante de Aremca era investigado por presuntamente haber incidido en el direccionamiento irregular de 78 contratos financiados con recursos de regalías en distintos departamentos del país. Con la ampliación de la imputación por estos otros 23 contratos, la investigación pasa a ser por 101 convenios con un monto total de 496.000 millones.

La ampliación de la imputación, hecha por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, es por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Bolaños Pastrana no aceptó cargos. El ente investigador sostiene que el exrepresentante de Aremca habría participado también en el desvío de escot contratos de obra, suministro e interventoría por VOP 104.263 millones.

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Según la Fiscalía, como representante legal de Aremca, Bolaños Pastrana habría impartido órdenes entre 2022 y 2023 para seleccionar contratistas de millonarias obras financiadas con recursos del Sistema General de Regalías y presuntamente tenía todo el control de las decisiones sobre contratos en Arauca, Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Santander.

El ente investigador argumenta que, para poder seleccionar contratistas a dedo y hacer cambios de directivos en la organización, Bolaños Pastrana habría usado el manual interno de contratación de Aremca y no habría hecho las licitaciones públicas ni los concursos de méritos que exige la ley a la hora de celebrar contratos con recursos públicos.

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Entre los 23 contratos por los cuales se le amplió la imputación hay uno para el fortalecimiento de la ganadería en Montelíbano (Córdoba), por COP 19.426 millones; otro para la producción de alimentos con enfoque agrícola en Puerto Libertador (Córdoba), por COP 14.428 millones; y la construcción de un complejo deportivo en Uribia (La Guajira), por COP 9.500 millones.

También aparecen obras de pavimentación en Aguazul (Casanare) y Montelíbano, por COP 11.589 millones y COP 7.198 millones; la construcción de un mirador turístico en Santa Catalina (Bolívar), por COP 3.112 millones, y el suministro de herramientas didácticas para estudiantes de colegios oficiales de San Andrés por COP 4.802 millones. Todos, bajo el mismo esquema.

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Aunque Aremca era una asociación que asegura trabajar para el apoyo y gestión de proyectos en municipios del Caribe colombiano, habrían usado una figura jurídica, conocida como esquema asociativo de municipios, para quedarse con los 101 proyectos por los que ahora debe responder Bolaños Pastrana. De su financiación habrían desviado al menos COP 3.200 millones a sus bolsillos.

Por las presuntas irregularidades en estos contratos, la Fiscalía investiga actualmente a 11 personas, de las cuales nueve tienen medida de aseguramiento preventiva. A ellos llegaron luego de rastrear las advertencias de la Contraloría y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que apuntaban a unas presuntas irregularidades en las contrataciones de Aremca con entidades públicas.

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