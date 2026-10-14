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“El Estado volvió a fracasar”: el balance de la Corte sobre sobre protección de los wayuu

La Corte Constitucional tiene la lupa puesta sobre el cumplimiento de la sentencia de 2017 con la que declaró el estado de cosas inconstitucional sobre cuatro municipios de La Guajira, por las graves condiciones de acceso al agua, la alimentación y la salud. El alto tribunal realizó una sesión de seguimiento que puso de frente el fracaso del Estado: van 550 menores muertos en los últimos nueve años y el plan para atender esa situación todavía no está claro ni en el papel.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
En Tomarrazón, La Guajira, son las mujeres quienes, en época de sequía, deben ir hasta el río más cercano para recoger agua y así suplir las necesidades de su comunidad.
En Tomarrazón, La Guajira, son las mujeres quienes, en época de sequía, deben ir hasta el río más cercano para recoger agua y así suplir las necesidades de su comunidad.
Foto: WaterAid

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“La vida de la niñez wayuu no da más espera”. La frase es de Carlos Camargo Assis, magistrado de la Corte Constitucional, y la expresó durante una sesión técnica sobre la sentencia que declaró en 2017 el estado de cosas inconstitucional sobre el departamento de La Guajira. Su pronunciamiento ocurrió en la tarde del 13 de septiembre, tras nueve horas de audiencia en la ciudad de Riohacha y desde su rol como presidente de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia con la que el alto tribunal ordenó, hace casi una década y sin mayores…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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