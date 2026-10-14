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Fuga de 41 detenidos en Santa Marta cuestiona estrategia de seguridad tras paro de las ACSN

Semanas después del paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), Santa Marta enfrenta nuevos cuestionamientos sobre su estrategia de seguridad tras la fuga de 41 detenidos, entre ellos alias “Mongolo”, señalado como jefe financiero de esa organización. La evasión reavivó el debate sobre la capacidad de las autoridades para contener el avance de las estructuras criminales.

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Valentina Gutiérrez Restrepo
La operación estuvo coordinada por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía y comandos Jungla, con apoyo de la Fiscalía y de la Fuerza Aérea.
La muerte de alias “Cholo”, señalado como segundo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, desató alteraciones del orden público en Santa Marta.

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La fuga de 41 personas privadas de la libertad en el Centro de Detención Transitoria del Terminal de Santa Marta abrió interrogantes sobre la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno tras el paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

La evasión ocurrió hacia la 1:00 de la madrugada del pasado lunes 12 de octubre, cuando, según el reporte del caso, uno de los detenidos manifestó problemas de salud y los custodios abrieron una reja para suministrarle acetaminofén. Ese momento habría sido aprovechado…

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

vgutierrez@elespectador.com
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Comentarios
  • javier(96673)Hace 25 minutos
    Inútiles las bravuconadas y el histrionismo de De la Espriella. Ahora no irá pistola en mano a buscar a los fugados…
  • CARLOS(lcggj)Hace 2 horas
    Hay que recapturarlos, si o si. La Fuerza Pública y las autoridades judiciales tienen que articularse y coordinarse en ese propósito. No puede permitirse una burla de esa naturaleza, dado que, esos criminales pueden contribuir a alterar la seguridad regional en los próximos días. Apoyo total a nuestras autoridades.
  • Guillermo(n5sqs)Hace 3 horas
    El problema no solo es de estrategia sino de cambiar o rotar los mandos de policia y militares de las regiones, pues estos cuando están determinado tiempo acaban coluidos con los criminales que vigilan.
  • Romeo Dolorosa(earx4)Hace 3 horas
    El presidente policía atrapa a un jibaro en Cali y se le vuelan 41 paracos en Santa Marta, la ciudad más custodiada de Colombia.
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