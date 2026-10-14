Alcocer pide información sobre investigaciones en su contra por declaraciones de Ferrer

En el recurso, Alcocer detalló que la Fiscalía ya adelanta una indagación en su contra, a cargo de la Dirección Especializada contra la…

A través de un derecho de petición dirigido a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, la exprimera dama Verónica Alcocer solicitó que se le informe si se ha abierto una nueva indagación o investigación relacionada con las declaraciones que la española Eva Ferrer hizo en su contra. “Reitero mi plena disposición para colaborar con la Fiscalía General de la Nación”, se lee en el documento.

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En el recurso, Alcocer detalló que la Fiscalía ya adelanta una indagación en su contra, a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Este proceso se originó en declaraciones anteriores de Ferrer, quien fue su asesora durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y posteriormente se desempeñó como consejera del Gobierno.

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En el derecho de petición, fechado el pasado 13 de octubre, Alcocer aseguró que tiene el mayor interés en que se esclarezcan los señalamientos en su contra. Según el documento, durante el tiempo en que se desempeñó como primera dama, viajó a Venezuela en dos oportunidades, ambas en visitas oficiales.

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“El 31 de enero de 2023, como parte de una delegación plenamente identificable, y el 18 de noviembre de 2023, en compañía del presidente de la República. No realicé ningún otro desplazamiento a ese país, ni siquiera a título personal”, aseguró Alcocer. Agregó que ambas visitas cuentan con registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual.

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“Tengo la absoluta tranquilidad de que el contraste de estos documentos y registros audiovisuales con los testimonios de quienes participaron en dichas visitas permitirá desvirtuar las afirmaciones divulgadas y demostrar que jamás participé en las conductas que se han pretendido atribuirme”, se lee en el recurso.

El derecho de petición se conoce luego de que, en la mañana del pasado 13 de octubre, la Procuraduría General de la Nación citara a declarar a la española Eva Ferrer por sus señalamientos contra la exprimera dama. Según el órgano de control, Ferrer deberá entregar información sobre los presuntos actos de corrupción que mencionó en medios de comunicación y en los que, al parecer, estarían involucrados varios servidores públicos.

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Además de Ferrer, también deberán declarar bajo juramento Carmen Caballero; Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre); Concepción Baracaldo, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); el exministro de Transporte Guillermo Reyes, e Ingrid Carolina Plata Navas, quien también trabajó en la Casa de Nariño y es cercana a la familia Petro Alcocer.

Los hechos se originaron tras una entrevista publicada el pasado 9 de octubre por la revista Semana, en la que Ferrer señaló que Alcocer habría aprovechado su papel como primera dama para transportar drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela. También se refirió a su presunta participación en el direccionamiento de cargos y contratos en distintas entidades del Gobierno Nacional, lo que, según la española, evidenciaría el poder que al parecer tenía durante el mandato del expresidente Gustavo Petro.

En la entrevista también fueron mencionadas personas señaladas de haber financiado la campaña Petro Presidente de 2022. Entre ellas figuran Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo o el zar del contrabando, quien habría ofrecido EUR 50.000, y Euclides Torres, quien, según Ferrer, habría aportado EUR 250.000 que no habrían sido reportados. “Eso se lo preguntas a Roa (Ricardo)”, dijo Ferrer en referencia al entonces gerente de la campaña.

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Horas después del anuncio de la Procuraduría y a raíz de la entrevista publicada por Semana, el expresidente Gustavo Petro acusó al medio de difamación. Además, anunció que sus hijas con Verónica Alcocer, Sofía y Antonella Petro Alcocer, presentarán una denuncia contra Vicky Dávila, presidenta de la junta directiva de la revista, y Gabriel Gilinski, su propietario.

En un mensaje de X dirigido a Vicky Dávila, el expresidente Petro afirmó: “Usted y el propietario de la revista Semana desplegaron una entrevista donde se acusó gravemente de narcotráfico y tráfico de armas a la madre de mis últimas hijas”.

No señora Victoria, usted y el señor Guillinsky serán denunciados por mis hijas y su madre.



Usted y el propietario de la revista Semana desplegaron una entrevista donde se acusó gravemente de narcotráfico y tráfico de armas a la madre de mis últimas hijas.



La señora Angie no es… https://t.co/rxKEkQRo5s — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 13, 2026

En la misma publicación, agregó: “La señora Eva Ferrer aduce para su afirmación que alguien le contó esos hechos y no menciona nombre. Luego usted propagó, Vicky, una afirmación sin sustento y es un delito con consecuencias civiles que recaen sobre usted y el propietario de la revista”.

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Por ello, el exmandatario exigió, “como padre de mis hijas y como expresidente de la República de Colombia”, una rectificación “con el mismo despliegue que utilizó para calumniarnos”. En medio de estos hechos, la Fiscalía citó por tercera vez a Eva Ferrer para que declare este 14 de octubre.

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