Asesinan a un dragoneante del Inpec dentro de su restaurante en Girón (Santander)

De acuerdo con la información preliminar, el crimen ocurrió en el interior del local, donde hombres armados dispararon contra él. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque e identificar…

Diego Acevedo Garzón, funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fue asesinado con arma de fuego en el municipio de Girón (Santander). La víctima, que además era dueña del establecimiento comercial Sabor Argentino, fue atacada en el barrio Santa Cruz, cerca del sector del Gallineral.

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De acuerdo con la información preliminar, el crimen ocurrió en el interior del local, donde hombres armados dispararon contra él. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables. La Policía y los organismos judiciales trabajan en la reconstrucción de los hechos y en la identificación de los hombres que habrían participado en el crimen.

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El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, rechazó el homicidio y anunció la convocatoria de un consejo de seguridad metropolitano para coordinar acciones. A través de su cuenta en X expresó su solidaridad con los familiares y compañeros de trabajo de la víctima. “No vamos a permitir que el crimen doblegue a Santander”, escribió al inicio de su mensaje.

NO VAMOS A PERMITIR QUE EL CRIMEN DOBLEGUE A SANTANDER.



Rechazo el asesinato del dragoneante del INPEC Diego Acevedo Garzón, esta noche en Girón. Toda mi solidaridad con su familia y compañeros.



Convoco un consejo de seguridad metropolitano para coordinar acciones que permitan… pic.twitter.com/MwEteY9qnL — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) October 15, 2026

El mandatario también anunció medidas para avanzar en la investigación y reforzar la seguridad de los funcionarios penitenciarios. “Convoco un consejo de seguridad metropolitano para coordinar acciones que permitan capturar a los responsables y proteger a los funcionarios del Inpec”, indicó.

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Otros ataques contra guardias del Inpec

El asesinato de Acevedo Garzón ocurre dos días después de la muerte de otro guardia en Cúcuta (Norte de Santander). El dragoneante Bryan Rangel Saavedra fue atacado con arma de fuego en la noche del pasado lunes 12 de octubre, luego de salir de su turno en la Cárcel Modelo. Según la información conocida, se dirigió en su vehículo a una estación de servicio del barrio Prados del Este para tanquear y allí habría sido atacado por hombres armados. Las autoridades llegaron de inmediato para verificar lo ocurrido y confirmar su identidad.

Antes, en la noche del sábado 10 de octubre, dos dragoneantes de la cárcel El Bosque, en Barranquilla (Atlántico), fueron atacados por hombres armados a las afueras del penal y debieron ser llevados de urgencia a un centro asistencial.

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En relación con este último hecho, el presidente De La Espriella confirmó la captura, en el barrio Caribe Verde de Barranquilla, de Juliánis Paola Altamar Medina, alias “Lucía”. Según el jefe de Estado, estaría involucrada en el atentado y haría parte de la estructura criminal conocida como Los Pepes.

El Ministerio de Justicia expresó su preocupación por esta ola de violencia, que se presenta en medio de las recientes órdenes de traslado de cabecillas de estructuras criminales a cárceles de máxima seguridad. Desde esa cartera señalaron además que el presidente De La Espriella y el ministro Iván Cancino han recibido amenazas.

Organizaciones de servidores del sector penitenciario alertaron por la circulación de panfletos amenazantes que hablan de un “plan pistola” en su contra. La Defensoría del Pueblo pidió verificar la veracidad de esas amenazas y adoptar medidas urgentes de protección para los funcionarios.

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