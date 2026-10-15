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Centros de arraigo y cárceles productivas: las dudas del nuevo modelo de sometimiento

Al tiempo que el gobierno avanza en el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Putumayo, donde permanen exintegrantes de las disidencias de “Walter Mendoza”, impulsa un proyecto de sometimiento a la justicia que propone nuevas modalidades de reclusión para integrantes de organizaciones ilegales. El Espectador habló con expertos sobre los interrogantes que deja la estrategia de tránsito a la legalidad.

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Redacción Judicial
El presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino, durante la firma de extradición de cinco cabecillas criminales.
El presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino, durante la firma de extradición de cinco cabecillas criminales.
Foto: Presidencia

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El proyecto de ley de sometimiento, presentado recientemente por el gobierno de Abelardo de la Espriella ante el Congreso, busca un nuevo mecanismo para que integrantes de organizaciones ilegales abandonen las armas y se sometan a la justicia ordinaria a cambio de beneficios penales. La iniciativa plantea una estrategia basada en el desmantelamiento de las estructuras criminales, la entrega de bienes, el aporte a la verdad y la reparación de las víctimas. Un modelo sobre el que el Ejecutivo dejó claro que no habrá negociación política y que…

Por Redacción Judicial

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