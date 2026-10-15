De acuerdo con la información militar, al momento de someterse uno de los hombres entregó un fusil M4, un proveedor y 29 cartuchos. Los otros dos hicieron entrega de un monocular de visión nocturna y dos brújulas.

Tres personas señaladas de pertenecer a la disidencia de las Farc que lidera alias “Iván Mordisco” se sometieron a la justicia en el municipio de Calamar (Guaviare), durante operaciones del Ejército Nacional y la Policía. Las autoridades también dieron con un depósito ilegal que, presuntamente, pertenecía al Bloque Amazonas.

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Tres señalados disidentes de las Farc de “Mordisco” se sometieron a la justicia en Guaviare

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Según las autoridades, las acciones fueron adelantadas por tropas del Batallón de Infantería de Selva 24, de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, en coordinación con la Policía Nacional. El Ejército, que señaló que el operativo se dio en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, presentó los resultados como un golpe a la Estructura Martín Villa.

Con base en la información que suministró uno de los sometidos, las tropas lograron ubicar un depósito ilegal. Allí encontraron 304 cartuchos calibre 5,56 milímetros, tres proveedores metálicos con capacidad para 30 cartuchos cada uno, un chaleco multipropósito, un dispositivo explosivo improvisado y material propagandístico alusivo al grupo armado organizado.

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Los tres hombres fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que puedan acogerse a los beneficios previstos para integrantes de grupos armados que se someten a la justicia. Además, el personal médico de la unidad militar los atendió para verificar su estado de salud.

El sometimiento en Calamar se suma a otras acciones de la Fuerza Pública contra las disidencias bajo el mando de “Iván Mordisco” en la región amazónica. El pasado 8 de octubre, cinco hombres señalados de pertenecer a esa organización fueron capturados en flagrancia en Mitú (Vaupés), tras una operación militar en la que además se incautó más de una tonelada de marihuana.

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La operación fue adelantada por tropas del Batallón de Infantería de Selva 30, con la coordinación del Batallón de Inteligencia Militar 4 para ubicar a los presuntos responsables. De acuerdo con la información oficial, la acción se enmarcó en el trabajo de la Fuerza Pública contra el tráfico de estupefacientes y contra las fuentes de financiación de los grupos armados organizados.

Los cinco hombres fueron sorprendidos cuando transportaban el cargamento, por lo que se les atribuye el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En el procedimiento se decomisaron en total 1.058 kilogramos de marihuana, dos lanchas metálicas tipo voladora en las que supuestamente se transportaría la droga y un motor fuera de borda. Los cinco capturados y la droga incautada fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

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Según el Ejército, los capturados serían integrantes de la estructura primera Armando Ríos, del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, una facción de las disidencias de las Farc que actúa bajo el mando del Estado Mayor Central (Emc) de alias “Iván Mordisco”. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, estas disidencias son el grupo armado con mayor presencia y control hegemónico en la región.

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