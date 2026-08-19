Así busca la Ubpd a los desaparecidos tras el terremoto en Colombia

Como entidad que lidera el Sistema Nacional de Búsqueda, la UBPD habilitó distintos canales para recibir y tramitar reportes de personas desaparecidas a raíz de la emergencia. Foto: UBPD

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La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) desplegó sus capacidades técnicas y científicas para apoyar las labores de rescate tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. La entidad utiliza drones especializados para agilizar los trabajos de excavación en las zonas más golpeadas por el sismo.

El terremoto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, afectó principalmente a municipios del Pacífico colombiano y del Eje Cafetero. Como entidad que lidera el Sistema Nacional de Búsqueda, la Ubpd habilitó distintos canales para recibir y tramitar reportes de personas desaparecidas a raíz de la emergencia.

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Desde el pasado 11 de agosto, la Unidad de Búsqueda hace parte del Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU), instalado para coordinar la respuesta institucional frente al desastre. En paralelo, la entidad abrió líneas telefónicas y otros canales para recibir reportes de quienes no tienen noticias de sus familiares tras el sismo.

Hasta el momento, la Ubpd ha recibido 159 solicitudes de búsqueda de personas de las que no se tiene información después del terremoto. Esa información se encuentra en proceso de consolidación en el marco de la respuesta a la emergencia.

Drones y cámaras térmicas para ubicar puntos críticos

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Un grupo de especialistas de las áreas técnico-científicas de la entidad sobrevoló las zonas afectadas con drones equipados con cámaras térmicas y sistemas de posicionamiento global (GNSS). La tecnología permite llegar a sectores de difícil acceso, detectar puntos de calor y recolectar información clave para orientar las decisiones sobre dónde concentrar los esfuerzos de búsqueda.

Los primeros vuelos de reconocimiento se realizaron en Pereira, una de las ciudades más golpeadas, donde los equipos sobrevolaron barrios afectados para dimensionar con mayor precisión los daños causados por el movimiento telúrico.

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Vigilancia sobre cementerios y sitios forenses

Como parte de su labor permanente de protección de cementerios y lugares de interés para la búsqueda en todo el territorio nacional, la Ubpd inició, desde el mismo día del sismo, la evaluación de siete cementerios ubicados en Caldas, Chocó, Valle del Cauca y Cauca.

De ese total, solo el cementerio de Roldanillo (Valle del Cauca) presentó afectaciones en sitios de interés forense. Ante esta situación, la entidad envió un equipo forense para salvaguardar los contenedores y demás elementos relacionados, con el propósito de evitar daños adicionales y preservar los bienes que resultan clave para las labores de búsqueda de desaparecidos en el contexto del conflicto armado.

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A diez días de ocurrido el terremoto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) presentó el balance más reciente de la tragedia. Según el reporte, la emergencia ha dejado 312 personas muertas, 4.611 heridas y 290 desaparecidas, mientras que el número de afectados asciende a 294.278 personas distribuidas en 15 departamentos y 470 municipios.

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