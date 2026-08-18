Encontrar e identificar a los desaparecidos, la urgencia humanitaria que deja el terremoto

Aunque Cali y Pereira anunciaron el cierre de la etapa de búsqueda y rescate de sobrevivientes, las personas insisten en buscar vida bajo las ruinas. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

José Guillermo Roncancio Rodríguez tenía 65 años, vivía en Cali y el 10 de agosto de 2026, cuando la tierra rugió con el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, estaba en una de las salas de cirugía del cuarto piso del Hospital Universitario del Valle del Cauca. Su familia lo buscó durante casi una semana después del fuerte sismo que convirtió en polvo y escombros una de las secciones de ese centro médico.

Sin mayores pistas de él, Roncancio fue reportado como desaparecido. Pero este 17 de agosto su cuerpo fue hallado entre las...