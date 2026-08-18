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Encontrar e identificar a los desaparecidos, la urgencia humanitaria que deja el terremoto

Tras una semana del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, el reto de las autoridades se mueve en dos vías: seguir buscando a las 290 personas que siguen desaperecidas y avanzar en la identificación de las víctimas cuyos cuerpos han sufrido las consecuencias de la humedad y del tiempo que han pasado bajo los escombros.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
19 de agosto de 2026 - 02:46 a. m.
Aunque Cali y Pereira anunciaron el cierre de la etapa de búsqueda y rescate de sobrevivientes, las personas insisten en buscar vida bajo las ruinas.
Aunque Cali y Pereira anunciaron el cierre de la etapa de búsqueda y rescate de sobrevivientes, las personas insisten en buscar vida bajo las ruinas.
Foto: EFE - Ernesto Guzmán

José Guillermo Roncancio Rodríguez tenía 65 años, vivía en Cali y el 10 de agosto de 2026, cuando la tierra rugió con el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, estaba en una de las salas de cirugía del cuarto piso del Hospital Universitario del Valle del Cauca. Su familia lo buscó durante casi una semana después del fuerte sismo que convirtió en polvo y escombros una de las secciones de ese centro médico.

Sin mayores pistas de él, Roncancio fue reportado como desaparecido. Pero este 17 de agosto su cuerpo fue hallado entre las...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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