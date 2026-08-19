“Necesitamos que Medicina Legal hable con la sociedad y las víctimas”: exdirector Valdés

El doctor Carlos Valdés, exdirector de Medicina Legal, habló sobre los retos a lo que se enfrentan el país y las ciencias forenses de cara a la identificación de las víctimas del terremoto del 10 de agosto.

Una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto, las autoridades están de cara a un doble reto: seguir buscando vida debajo de los escombros y encontrar e identificar a los desaparecidos. El exdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal, el doctor Carlos Valdés, explicó en diálogo con El Espectador cómo a esta última tarea se suma que el tiempo, el clima y los procesos biológicos dificultan la identificación. Aunque se debe avanzar con celeridad y rigor, su mensaje es claro: no se puede...