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“Necesitamos que Medicina Legal hable con la sociedad y las víctimas”: exdirector Valdés

El doctor Carlos Valdés, exdirector de Medicina Legal, habló con El Espectador sobre el reto que tienen el país y la ciencia forense de cara al hallazgo de los desaparecidos del terremoto, su plena identificación y la entrega de los cuerpos a sus seres queridos. Aseguró que los recursos para la institución se quedan cortos, pero hay que creer en la ciencia, mantener la esperanza y llamar a la unidad científica.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
19 de agosto de 2026 - 11:15 a. m.
El doctor Carlos Valdés, exdirector de Medicina Legal, habló sobre los retos a lo que se enfrentan el país y las ciencias forenses de cara a la identificación de las víctimas del terremoto del 10 de agosto.
El doctor Carlos Valdés, exdirector de Medicina Legal, habló sobre los retos a lo que se enfrentan el país y las ciencias forenses de cara a la identificación de las víctimas del terremoto del 10 de agosto.

Una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto, las autoridades están de cara a un doble reto: seguir buscando vida debajo de los escombros y encontrar e identificar a los desaparecidos. El exdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal, el doctor Carlos Valdés, explicó en diálogo con El Espectador cómo a esta última tarea se suma que el tiempo, el clima y los procesos biológicos dificultan la identificación. Aunque se debe avanzar con celeridad y rigor, su mensaje es claro: no se puede...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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