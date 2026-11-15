Así fue como “Primo Gay” pasó de las filas de “Calarcá” al Clan del Golfo en Antioquia

La captura de Néider Yesid Uñates López, conocido como alias “Primo Gay”, expuso el historial de uno de los criminales más buscados en Antioquia. El hombre, quien cayó este sábado en un operativo conjunto entre el Ejército, la Policía y la Fiscalía en la vereda Santa Ana, en Briceño, pasó de ser uno de los personajes de mayor confianza de alias “Calarcá”, jefe de una de las facciones disidentes de las Farc, a integrar las filas de su grupo rival: el Clan del Golfo.

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Este cambio de bando por parte de “Primo Gay” fue confirmado por Inteligencia Militar y por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Según un comunicado del frente 36 de las disidencias de “Calarcá”, publicado en julio pasado, Uñates López habría sido expulsado de la subestructura 5 por sus presuntos nexos con el Clan del Golfo. Estos grupos, junto con el Eln, se disputan el control territorial del nordeste de Antioquia, donde operan sus fuentes de financiación, como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

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El gobernador Rendón sostuvo que alias “Primo Gay” pasó de estar en el frente 36 de las disidencias de las Farc y ser hombre de confianza de alias “Calarcá” a integrar las filas del Clan del Golfo. “Cambió de brazalete para delinquir con el Clan del Golfo, pero siguió haciendo lo mismo: extorsionar, asesinar, desplazar familias y sembrar terror. No hay ideología alguna, solo la de las rentas criminales”, manifestó el mandatario.

El Ejército, al presentar su captura, lo señaló como jefe principal de la subestructura 5 de las disidencias de alias “Calarcá” y enlace criminal con el Clan del Golfo. Sin embargo, Yesid Zapata, defensor de derechos humanos en Antioquia que conoce de cerca las dinámicas criminales en la región, argumenta que se trata más que de presuntos nexos entre ambos grupos armados. Sostiene que “Primo Gay” buscó refugio en el Clan del Golfo luego de que, al parecer, sus propios compañeros de las disidencias planearan asesinarlo.

🔴 #LoÚltimo | Golpe estratégico contra la facción Calarcá en #Antioquia.



En Briceño fue capturado alias Primo Gay, señalado como cabecilla principal de la Subestructura 5 y enlace criminal con el Clan del Golfo.



Con cerca de 10 años de trayectoria criminal, habría pasado de… pic.twitter.com/AmrOE7NAfI — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) November 14, 2026

“Alias ‘Primo Gay’ prácticamente se inicia en el Eln, donde él fue escalando en diferentes niveles al interior de esa organización. Posteriormente, se integra a las filas de las denominadas disidencias, donde logra escalar también a un alto rango hasta ser prácticamente uno de sus cabecillas principales”, señaló Zapata a El Espectador.

Ya en las filas al mando de alias “Calarcá”, el defensor explicó que “estuvo por varios años encargado de un plan expansivo de este grupo en zonas del norte y nordeste del departamento, y hasta cierto punto logra consolidar a las disidencias en esta zona”.

Sin embargo, en agosto pasado, de acuerdo con este experto, sucedieron tensiones al interior de las disidencias y, al parecer, otros mandos acordaron asesinar a Uñates López. “Cuando él se entera de que sus compañeros lo iban a asesinar, lo que decide es buscar a su enemigo más directo, que era el Clan del Golfo, y ofrecerle su experiencia delictiva. Este grupo lo recibe y, a partir de ahí, ‘Primo Gay’ termina vinculando su quehacer delictivo directamente a este bando”, sostuvo el defensor Zapata.

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Algunas de estas tensiones al interior de las disidencias tendrían relación con las recientes decisiones de alias “Primo Gay” como jefe de la subestructura 5. Una de ellas habría sido la presunta orden de asesinar al periodista Mateo Pérez Rueda, de 25 años, director del medio El Confidente, de Yarumal, que cubría los enfrentamientos entre grupos armados y el Ejército, así como el desplazamiento forzado en el norte de Antioquia.

El pasado 5 de mayo, el joven salió en moto hacia la vereda Palmichal, en Briceño. Fue la última vez que su familia supo de él. Según la investigación de la Fiscalía, hombres armados lo interceptaron y lo llevaron a la escuela de un caserío. Allí, otro disidente, alias “Víctor Chalá”, lo habría interrogado y revisado su celular, donde habría encontrado un chat con un integrante del Ejército.

Alias “Víctor Chalá”, hoy capturado e imputado por el homicidio, habría acusado al periodista de colaborar con la fuerza pública y le habría disparado para obligarlo a entregar información. Ante su negativa, habría ordenado cavar un hueco y asesinarlo el pasado 8 de mayo. Días después, una comisión humanitaria recuperó el cuerpo, pero el celular y los documentos del periodista no aparecieron.

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Este crimen fue rechazado a nivel nacional y llevó a las autoridades a intensificar la persecución contra la subestructura 5, priorizando la captura de alias “Primo Gay”, por quien se ofrecía una recompensa de COP 600 millones por información que permitiera dar con su ubicación.

Sobre los presuntos vínculos entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, Caracol Radio publicó que el 7 de agosto alias “Primo Gay” se habría reunido con integrantes de esa organización para pactar una alianza. Según esa versión, el acuerdo contemplaba su ingreso a sus filas, bajo sus órdenes, y su traslado a otra zona. Uno de los posibles destinos sería Ituango, donde tendría que enfrentar al frente 18, que hoy respondería al Estado Mayor Central (Emc) de alias “Iván Mordisco”.

En octubre pasado, fuentes del Ejército confirmaron a El Espectador que “Primo Gay” ya operaba en Antioquia junto con el Clan del Golfo. Ese movimiento se dio mientras las disidencias de las Farc se reacomodan en el departamento. Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) explica que, a comienzos de este año, el frente 18 se separó del Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf), que lidera “Calarcá”, y se alineó con el Emc de “Mordisco”. Según el análisis, la ruptura obedeció a una mezcla de razones estratégicas, disputas territoriales y motivos económicos.

El detonante habría sido el avance de la estructura 36, que sigue con “Calarcá” y empezó a disputarle al frente 18 zonas clave de Briceño y Tarazá, importantes para el control de la minería ilegal y el narcotráfico. Con ello, la influencia del frente 18 quedó reducida a Ituango y el Nudo del Paramillo, y parte de sus combatientes desertó o pasó a la estructura 36.

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Debilitado su máximo líder, Erlinson Echavarría Escobar, alias “Ramiro”, buscó respaldo en el Emc. Reportes de prensa indican que “Mordisco” envió al menos 70 hombres desde Cauca, Nariño y Guaviare desde 2025 y habría financiado las operaciones del frente. El mapa volvió a cambiar el 10 de marzo, cuando “Ramiro” murió en una operación militar en zona rural de Ituango, que incluyó un bombardeo y un asalto aéreo y dejó otros seis presuntos integrantes muertos.

En ese contexto, el defensor Yesid Zapata remarcó que no existe una “relación entre las disidencias y el Clan del Golfo” y que el traslado de “Primo Gay” se produjo “solamente porque pareciera ser que sus anteriores compañeros de grupo lo iban a asesinar”.

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En el prontuario criminal de Uñates López también figura su presunta participación en el derribo del helicóptero Black Hawk en el que murieron 13 policías, el 21 de agosto de 2025, en Amalfi. La aeronave pertenecía al Gobierno de Estados Unidos, que investiga el caso y ofreció una recompensa de hasta USD 5 millones. Por este crimen, el gobernador de Antioquia, Rendón, solicitó a ese país que pida en extradición a alias “Primo Gay”.

Estas presuntas movidas y relaciones tendrán que ser investigadas por la Fiscalía, que ya adelanta las diligencias para que un juez de control de garantías legalice la captura de alias “Primo Gay” y le sea asignada una medida de aseguramiento.

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