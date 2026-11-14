Tropas del Gaula Militar lo capturaron en la vereda Santa Ana, en Briceño, con apoyo del Gaula Militar Valle de Aburrá y en coordinación con la Sijín y la Fiscalía. Según el reporte oficial, se produjo un combate con integrantes del grupo armado que dejó…

Este 14 de noviembre se confirmó la captura de uno de los criminales más buscados en Antioquia. Se trata de Néider Yesid Uñates López, conocido como alias “Primo Gay”, señalado de haber sido el jefe principal de la subestructura 5 de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá”.

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Captura de “Primo Gay”: este es el perfil criminal de uno de los más buscados en Antioquia

Tropas del Gaula Militar lo capturaron en la vereda Santa Ana, en Briceño, con apoyo del Gaula Militar Valle de Aburrá y en coordinación con la Sijín y la Fiscalía. Según el reporte oficial, se produjo un combate con integrantes del grupo armado que dejó dos capturados. Durante el procedimiento se incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros, proveedores y munición del mismo calibre.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que alias “Primo Gay” perteneció a las disidencias de “Calarcá” y que luego pasó al Clan del Golfo. “Fue hombre de confianza de alias Calarcá, del frente 36 de Farc. Cambió de brazalete para delinquir con el Clan del Golfo, pero siguió haciendo lo mismo: extorsionar, asesinar, desplazar familias y sembrar terror”, sostuvo el mandatario en redes sociales.

Antioqueños: estas son las primeras imágenes de Primo Gay capturado, un delincuente antes farc Calarcá y ahora Clan del Golfo. Un mercenario del terror y la muerte.

Pronto se le quitará esa sonrisa de la cara: sus crímenes lo perseguirán por siempre. pic.twitter.com/3mlkX9JCkS — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 14, 2026

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Esta información fue corroborada por la propia Inteligencia Militar. Según un comunicado del frente 36 de las disidencias de “Calarcá”, de julio de 2026, Uñates López habría sido expulsado de esa estructura por sus presuntos nexos con el Clan del Golfo.

¿Quién es alias “Primo Gay”?

De acuerdo con la Inteligencia Militar, alias “Primo Gay” tendría una trayectoria de unos diez años. Habría empezado como explosivista y escalado posiciones en el frente 36 hasta asumir la dirección de la subestructura 5, en 2026. Su zona de influencia abarcaría municipios del norte y nordeste antioqueño: Briceño, Anorí, Campamento, Yarumal, Amalfi, Guadalupe, Toledo y San Andrés de Cuerquia. Allí, según las autoridades, la organización buscaba mantener su presencia armada y sus fuentes de financiación ilegal como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

La Inteligencia Militar describe así la estructura que habría liderado: alias “Primo Gay” era el jefe principal; alias “Víctor Chalá” figuraba como segundo jefe y fue capturado el pasado 13 de junio; alias “Macho Viejo”, alias “Emanuel” o “Lobo” (capturado el pasado 5 de octubre) y alias “Sobrino” aparecían como jefes de comisión. Alias “Noraldo” o “Poeta” sería el coordinador logístico.

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Contra Uñates López existe una orden de captura expedida el 10 de septiembre de 2025 por la Fiscalía 75 Especializada de Medellín. Los delitos son homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Según el prontuario de inteligencia, su historial se remonta a 2017, cuando, siendo integrante del Eln, habría instalado artefactos explosivos en la vereda Los Trozos, en Anorí. En 2018 habría participado en la incineración de maquinaria amarilla de la empresa Celsia en la vereda San Antonio, de San Andrés de Cuerquia. En 2019 se le atribuye una acción armada contra tropas del Batallón de Infantería 42 “Batalla de Bomboná”, en la que varios militares resultaron heridos por la explosión de un campo minado en la vereda Las Cruces, de Anorí.

En 2020 habría participado en la desaparición forzada y el asesinato del líder social Didier Humberto Agudelo Agudelo, en la vereda La Frisolera, de Campamento. Al año siguiente, se le atribuyó responsabilidad en un homicidio ocurrido en marzo en la vereda Naranjal, de Amalfi. En 2022, al parecer, estuvo encargado de instalar vallas para controlar el ingreso de vehículos entre Campamento y Guadalupe.

En 2023 habría asesinado a cuatro civiles en La Frisolera y, el 16 de noviembre, coordinado la instalación de explosivos en retroexcavadoras en la vereda Puerto Rico, de Anorí, que, al detonar, dejaron dos personas muertas y dos heridas. En 2025 se le atribuyen dos hechos más. El 21 de julio, el hurto de dos pistolas a vigilantes y la quema de una volqueta mediante explosivos en la vereda La Chorrera, de San Andrés de Cuerquia. El 18 de agosto, un hostigamiento a la fuerza pública en el que murió un soldado y dos resultaron heridos.

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Este año, el pasado 22 de enero, habría instalado explosivos en Los Trozos, que dejaron tres heridos. El 8 de febrero, una comisión mixta del Eln y del frente 36 asesinó a dos policías en Anorí, hecho que también se le atribuye a alias “Primo Gay”.

El ataque al helicóptero en Amalfi

Las autoridades también lo señalan de participar en el derribo del helicóptero Black Hawk en el que murieron 13 policías, el 21 de agosto de 2025, en Amalfi. La aeronave pertenecía al Gobierno de Estados Unidos.

Videos de una cámara instalada en el casco de uno de los uniformados, publicados por Noticias Caracol, permitieron reconstruir los hechos. A las 9:15 a. m. despegaron de la base antinarcóticos de Caucasia dos helicópteros con 30 policías, que debían erradicar cultivos ilícitos en una zona de influencia del frente 36. A las 9:36 a. m. dejaron a los uniformados en tierra y regresaron a la base.

Hacia las 10:08 a. m., los policías reportaron que estaban bajo fuego de fusil y ataques con explosivos lanzados desde drones, y que había dos heridos. Pidieron evacuación inmediata, pero los helicópteros estaban reabasteciéndose de combustible. Solo llegaron a las 10:35 a. m. El primero aterrizó a las 10:44 a. m. y los policías corrieron hacia él. En ese momento, un cilindro bomba instalado en el suelo explotó y destruyó la aeronave. La grabación se interrumpió ahí.

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El ataque dejó 13 uniformados muertos y cuatro heridos. El mal clima impidió rescatar a los heridos y recuperar los cuerpos ese día, por lo que la operación se realizó al día siguiente. Según Noticias Caracol, fuentes que colaboran con el FBI aseguraron que la zona había sido sembrada con cilindros bomba dos años antes y que las pilas de los dispositivos de activación remota se cambiaban una vez al año. Como el helicóptero era propiedad de Estados Unidos, ese país investiga el caso y ofreció una recompensa de hasta USD 5 millones.

El caso del periodista Mateo Pérez

Alias “Primo Gay” también sería señalado de tener relación con el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, de 25 años, director del medio El Confidente, de Yarumal, que cubría los enfrentamientos entre grupos armados y el Ejército, así como el desplazamiento forzado en el norte de Antioquia. El pasado 5 de mayo salió en moto hacia la vereda Palmichal, en Briceño. Fue la última vez que su familia supo de él.

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Según la investigación de la Fiscalía, hombres armados lo interceptaron y lo llevaron a la escuela de un caserío. Allí, alias “Víctor Chalá” lo habría interrogado y revisado su celular, donde habría encontrado un chat con un integrante del Ejército. Con base en ese hallazgo, lo habría acusado de colaborar con la fuerza pública y le habría disparado para obligarlo a entregar información. Ante su negativa, habría ordenado cavar un hueco y matarlo. Días después, una comisión humanitaria recuperó el cuerpo. El celular y los documentos del periodista no aparecieron.

El 12 de septiembre, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó a alias “Víctor Chalá” los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio agravados, además de delitos relacionados con armas. El hombre no aceptó los cargos.

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