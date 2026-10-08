Dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc murieron en un enfrentamiento con tropas del Ejército Nacional en la zona rural de Yarumal, en el norte de Antioquia. Según las autoridades, los hombres harían parte de la estructura 36, facción de las disidencias de las Farc alineada con alias “Calarcá Córdoba”, que actuaría en alianza con una subestructura del Clan del Golfo.

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Mueren dos señalados disidentes de “Calarcá” que tendrían vínculos con el Clan del Golfo

El combate se produjo durante operaciones adelantadas por el Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Sijín de la Policía de Antioquia, la Fiscalía Especializada y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

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De acuerdo con información de inteligencia, los dos hombres integrarían la comisión de seguridad de alias “Arboleda”, jefe de comisión de la estructura 36 y antiguo hombre de confianza de Neider Yesid Uñates López, alias “Primo Gay”. Las autoridades los señalan de participar en constreñimientos a la población civil, amenazas y cobros extorsivos en Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Briceño.

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Asimismo, durante la operación fueron incautados un fusil, una pistola, proveedores y municiones de distintos calibres, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

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La alianza con el Clan del Golfo

El Ejército sostiene que la estructura 36 delinque en alianza con la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel del Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Sobre ese acercamiento, Caracol Radio reveló que el pasado 7 de agosto se habría producido una reunión entre alias “Primo Gay” e integrantes del Clan del Golfo para pactar una alianza. Entre los acuerdos figuraría la integración de “Primo Gay” a las filas de esa organización, bajo sus órdenes, así como su traslado a otra zona. Según esa versión, podría ser enviado a un lugar como Ituango, donde enfrentaría al frente 18, grupo que actualmente respondería al Estado Mayor Central (EMC), de alias “Iván Mordisco”.

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Fuentes del Ejército confirmaron a El Espectador que alias “Primo Gay” delinque actualmente en Antioquia junto con el Clan del Golfo.

Este episodio ocurre en medio de la reconfiguración de las disidencias de las Farc en el departamento. Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) explica que el frente 18 se separó a comienzos de este año del Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), liderado por “Calarcá”, y se alineó con el Estado Mayor Central (EMC) de alias “Iván Mordisco”.

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Según el análisis, la ruptura responde a una combinación de factores estratégicos, disputas territoriales y razones económicas. La estructura 36, que sigue con “Calarcá”, comenzó a disputarle al frente 18 zonas clave de Briceño y Tarazá, estratégicas para el control de la minería ilegal y el narcotráfico. Con ello, la influencia del frente 18 se redujo a Ituango y al Nudo del Paramillo, mientras parte de sus combatientes desertaba o pasaba a la estructura 36.

Ante ese debilitamiento, su máximo líder, Erlinson Echavarría Escobar, alias “Ramiro”, buscó respaldo en el EMC. Reportes de prensa indican que “Mordisco” envió al menos 70 hombres desde Cauca, Nariño y Guaviare desde 2025 y habría financiado las operaciones del frente. Sin embargo, el mapa volvió a cambiar el 10 de marzo, cuando alias “Ramiro” murió en una operación militar en zona rural de Ituango. La acción incluyó un bombardeo y un asalto aéreo, y dejó otros seis presuntos integrantes muertos.

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