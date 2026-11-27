El exalcalde Belalcázar Gaon fue capturado con fines de extradición el 27 de junio de 2025, en un operativo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con el apoyo…

Un año y cinco meses después de su captura, el exalcalde de Pupiales (Nariño), Wylton Oleyder Belalcázar Gaon, fue trasladado a Estados Unidos para que responda en ese país por su presunta responsabilidad en crímenes relacionados con narcotráfico. El político fue enviado a ese país este 26 de noviembre, junto a otras dos personas, según confirmó la Policía Nacional.

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El exalcalde Belalcázar Gaon fue capturado con fines de extradición el 27 de junio de 2025, en un operativo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con el apoyo de la agencia estadounidense DEA, tras la solicitud de extradición elevada por una Corte del Distrito Este de Missouri (Estados Unidos), que lleva su expediente y el de dos personas más.

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Las otras personas capturadas eran las hermanas Sandra Milena y Janeth Margoth Yela Ortega, señaladas de presuntamente hacer parte de la red de narcotráfico liderada por el político. La investigación señala que Belalcázar Gaón sería uno de los articuladores principales de la organización ilegal, cuyo trabajo consistiría en gestionar la logística de la producción y transporte del estupefaciente.

Al político también se le atribuye la financiación del andamiaje delictivo con dinero que le enviaban desde Cali (Valle del Cauca). Las hermanas Yela Ortega serían las supervisoras de los laboratorios de producción de cocaína, el manejo de los trabajadores y la elaboración de las marquillas para rotular los alijos en zonas rurales de Pasto, Ipiales, Pupiales, Samaniego y Santa Cruz de Guachavés.

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La droga, según la Fiscalía, generalmente era trasladada hasta Ecuador y transportada por vía marítima hasta países de Centroamérica. En otras ocasiones, los estupefacientes eran camuflados en cargamentos de papa y llevados hasta La Guajira, para ser embarcados en lanchas rápidas con destino a países centroamericanos como República Dominicana y Puerto Rico.

"Las investigaciones señalan que este exfuncionario presuntamente aprovechaba su perfil para desviar la atención de las autoridades mientras operaba como pieza clave del ‘Cartel de la Guajira'", explicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía, desde la Base Aérea de Antinarcóticos de esa institución.

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Tras la investigación y captura del exalcalde, la Fiscalía y demás autoridades competentes adelantaron el proceso para su extradición, que se desarrolló este 26 de noviembre. El político fue trasladado a Estados Unidos en un vuelo chárter, custodiado por agentes del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos (U. S. Marshals) y con el apoyo de la Dijín de la Policía colombiana.

Las otras dos personas extraditadas junto al exalcalde son José María Ruiz Migoya, un ciudadano mexicano señalado de presuntamente manejar las finanzas de una red de narcotráfico, y Alex Alejandro Prado Garrido, un ciudadano venezolano investigado en ese país por su presunta responsabilidad en el delito de agresión sexual agravada contra una menor de edad.

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