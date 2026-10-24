Los falsos positivos en el Batallón La Popa por los que condenaron al coronel (r) Figueroa

A las 2:00 de la madrugada del 9 de febrero de 2005, un grupo de hombres armados llegó hasta la casa de Nohemí Esther Pacheco Zabatá y Hermes Enrique Carrillo Ariza, ubicada en la vereda El Pontón, en el corregimiento de Atánquez (Valledupar). Nohemí tenía 14 años, era indígena wiwa y se dedicaba a tejer mochilas. Hermes, su pareja, tenía cerca de 24 años, pertenecía al pueblo kankuamo y cultivaba plátano, yuca y ñame. Quienes los sacaron a la fuerza eran militares del Batallón de Artillería La Popa, al mando del coronel retirado Juan Carlos…

A las 2:00 de la madrugada del 9 de febrero de 2005, un grupo de hombres armados llegó hasta la casa de Nohemí Esther Pacheco Zabatá y Hermes Enrique Carrillo Ariza, ubicada en la vereda El Pontón, en el corregimiento de Atánquez (Valledupar). Nohemí tenía 14 años, era indígena wiwa y se dedicaba a tejer mochilas. Hermes, su pareja, tenía cerca de 24 años, pertenecía al pueblo kankuamo y cultivaba plátano, yuca y ñame. Quienes los sacaron a la fuerza eran militares del Batallón de Artillería La Popa, al mando del coronel retirado Juan Carlos Figueroa Suárez, quien acaba de ser condenado a seis años y tres meses de cárcel por este hecho y otros 23 que dejaron a 38 personas ejecutadas extrajudicialmente en el departamento de Cesar.

“Sentí un tropel y una perra que estaba ahí ladraba y ladraba. Me acerqué, había un grupo y no me dejaron entrar. Eran aproximadamente 10 personas, estaban vestidos de color negro, gorra de color negro y tenían armas”, le dijo Antonio Carrillo, padre de Hermes Carrillo, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El hombre, preocupado por la suerte de su hijo y de Nohemí Pacheco, fue hasta donde el corregidor de Atánquez, quien le confirmó que habían sido retenidos. “Me contó que en el carro del Ejército llevaban a una muchacha y a un muchacho”. Cuando le preguntó al comandante de la Policía si podía ir a que le entregaran a su hijo, la respuesta fue de nuevo un portazo: “Que para qué iba a pasar por allá, que no me lo iban a entregar”.

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En contexto: Condenan al coronel (r) Juan Carlos Figueroa a seis años de prisión por 38 falsos positivos

Joselino Pacheco Malo, padre de Nohemí Pacheco, también le contó a la JEP su versión sobre la retención de los jóvenes. “La hija mía gritaba y decía que la soltaran, que ella no era guerrillera para que se la llevaran. Tomaron la decisión de matarla porque ella iba a decir que el Ejército había asesinado a su esposo”, narró el hombre. La sentencia contra el coronel (r) Figueroa Suárez reconstruye las razones detrás del crimen. Ronald Enrique Acuña Díaz, un compareciente ante la justicia transicional, contó que la decisión de asesinar a los jóvenes se tomó tras un señalamiento de un colaborador de los paramilitares al que uniformados del Batallón La Popa acudieron tras el fallido intento para capturar a un hombre conocido con el alias de “el Indio”.

Tras la retención de los jóvenes, los militares los obligaron a vestirse con camuflados, los condujeron por un camino, les dispararon por la espalda y los presentaron como guerrilleros muertos en combate. Joselino Pacheco fue a Medicina Legal el 11 de febrero de 2005 y le entregaron el cuerpo de Nohemí Pacheco, “como NN, desnuda y nunca me quisieron entregar el uniforme que le habían puesto”. El funcionario forense le dio una noticia que profundizó aún más la grieta en su corazón: su hija tenía dos meses de embarazo. La versión que corrió por Atánquez era que el Ejército había tenido un enfrentamiento con integrantes de las Farc. Pero el supuesto combate nunca ocurrió y los comparecientes ante la JEP han dicho que todo fue fingido.

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“Yo disparé mi arma al aire, para fingir un combate. A Nohemí y Hermes les dijeron que se fueran y les dispararon por la espalda, varios, como los soldados Benjumea, Cárdenas, Aguilar y Cantillo. Cuando Hermes se levantó y corrió huyendo, no vi quién le disparó, porque estaba de último”, le dijo a la JEP el compareciente Ronald Enrique Acuña Díaz. La sentencia conocida esta semana dice que su superior en ese momento, el coronel (r) Figueroa Suárez, no investigó las condiciones en las que los jóvenes fueron asesinados ni la posibilidad de que sus subalternos estuvieran cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por el contrario, el oficial legalizó el uso de la munición empleada en el supuesto combate en el que murieron dos civiles inocentes.

El coronel (r) Figueroa Suárez no aceptó en principio la responsabilidad en la muerte de Nohemí Pacheco y Hermes Carrillo. Pero enero de 2026, tras ser llamado a juicio ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, donde enfrentaría un proceso por el que podría recibir una pena de hasta 20 años de cárcel, aceptó su responsabilidad de forma tardía. “La pregunta que debo responder no es solamente ‘qué ordené’. También debo responder qué autoridad tenía, qué información recibí, qué debía controlar, qué debía impedir y qué dejé de hacer”, expresó. Fue por su rol de mando que la justicia transicional le dictó sentencia de seis años y tres meses de prisión, pues hizo parte de una política criminal en la que fueron asesinados 38 civiles inocentes.

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El coronel (r) Juan Carlos Figueroa había sido acusado por la Fiscalía Quinta de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Foto: JEP

La crueldad de los crímenes en La Popa

La sentencia tuvo ponencia del magistrado Raúl Eduardo Sánchez, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP. Fue él quien estudió cuál sería el monto de la pena alternativa para el oficial que, aunque en principio tuvo oportunidad de aceptar los delitos imputados, negó su responsabilidad y estuvo a punto de ir a juicio. Para algunas de las víctimas, familiares de las personas asesinadas en los 24 hechos criminales que le atribuyó la justicia transicional, se trató de “una estrategia” del exoficial para evitar la máxima pena que puede imponer esa instancia. En contraste, para el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, demuestra que “la verdad es una fuerza viva, capaz de derribar los pactos de silencio y conmover a quienes lo ocultaron”.

El documento de 779 páginas expone a detalle cómo funcionó la política de ejecuciones extrajudiciales en el Batallón La Popa, entre enero de 2004 y julio de 2005, cuando Figueroa Suárez era el comandante de esa unidad militar. La investigación se enmarca en el subcaso Costa Caribe del caso 03 de la JEP, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Para llegar a esa sentencia, los funcionarios judiciales evaluaron 9.965 pruebas como testimonios, indagatorias, versiones voluntarias, necropsias, inspecciones judiciales y documentos, insumos judiciales que se sumaron al reconocimiento tardío de responsabilidad del oficial retirado.

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La sentencia recoge gran parte del contexto de violencia en el departamento del Cesar y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta a inicios de los 2000, afectando de forma especial a integrantes de comunidades étnicas como los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo. La fuerza pública desplegó uniformados para cerrarle el paso a las confrontaciones entre grupos ilegales y unidades como el Batallón La Popa, adquirieron especial relevancia. Hombres al mando de Figueroa Suárez tenían relación con grupos paramilitares que retuvieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a civiles. El oficial “omitió tomar las medidas adecuadas para prevenir, evitar o reprimir la práctica reiterada de los hombres bajo su mando”, dice la sentencia.

Entre las razones por las cuales la JEP condenó a Figueroa Suárez está también haber omitido las supervisiones de las tropas a su cargo, no ir hasta los lugares en los que se presentaban los supuestos combates o no hacer las verificaciones correspondientes, incumplir con su deber de proteger a la población civil, ignorar las denuncias de organismos internacionales sobre graves violaciones de derechos humanos y riesgos para pueblos étnicos y obstruir las correctas inspecciones de los cadáveres, como en los casos de Nohemí Pacheco y Hermes Carrillo. Los crímenes y las omisiones del oficial ocurrieron en el marco de tres patrones macrocriminales que la justicia transicional documentó a lo largo de la investigación.

El primero corresponde a asesinatos y desapariciones de personas asesinadas en alianza con paramilitares y presentadas como bajas en combate. El segundo son los crímenes de personas identificadas como posibles objetivos militares por sus condiciones de vulnerabilidad y señaladas como integrantes de grupos ilegales. El tercero son los asesinatos de presuntos miembros de estructuras armadas fuera de combate. “Se estudiaron las contradicciones de los documentos operacionales y hallazgos muy relevantes de las necropsias realizadas a las víctimas que permitieron establecer cómo muchas de ellas fueron asesinadas por la espalda, desde planos inferiores o con tiros directos y luego se les colocó ropa o calzado que no coincidía con su talla y que claramente no correspondía a la que vestían en el momento de su retención”, dice el fallo.

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El magistrado Raúl Sánchez tuvo a cargo la ponencia de la sentencia en contra del coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez. Foto: JEP

El rol de coronel (r) Figueroa

La JEP probó, en primera instancia, que Figueroa Suárez tuvo responsabilidad de mando en los homicidios de 36 civiles, las desapariciones forzadas de 16 víctimas y nueve episodios de tortura. “Los delitos cometidos por las fuerzas fueron consecuencia del hecho de que Juan Carlos Figueroa Suárez no ejerció el control adecuado sobre ellas, tal como reconoció en la audiencia restaurativa (…) no tomó las medidas necesarias y razonables que estaban en su poder para impedir o reprimir la comisión de tales crímenes”, dice el fallo. Los crímenes, según la JEP, produjeron “afectaciones al tejido social y comunitario, estigmatización y legitimación social de la violencia, afectaciones diferenciadas a comunidades étnicas e impactos sobre la integridad político-organizativa”.

Los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, a los que pertenecían Nohemí Pacheco y Hermes Carrillo, fueron especialmente golpeados por la guerra en esa región. “La pérdida de integrantes de estas comunidades implicó no solo la desaparición física de individuos, sino también la afectación de conocimientos ancestrales, prácticas culturales y funciones comunitarias que desempeñaban un papel fundamental en la organización social y espiritual de dichos pueblos”, dice la sentencia. En esa línea, además de la pena de prisión que Figueroa Suárez pagará en un establecimiento de reclusión especial, tendrá que cumplir con ciertas órdenes para dignificar la memoria de las víctimas y avanzar en la reconstrucción de la verdad.

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Esa es una de las principales demandas de las víctimas reconocidas por Figueroa Suárez. Incluso, este diario supo que algunas apelarán la decisión. Si bien los magistrados de la justicia transicional han dicho que sentencias como esta solo son posibles en casos en el que hay aportes a la verdad suficientes y satisfactorios, muchas familias aún buscan a sus seres queridos desaparecidos o siguen esperando información para responder a la pregunta de qué pasó. Por eso la sentencia le ordena al exoficial seguir entregando información sobre funcionarios y otros posibles responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos en el Batallón La Popa. Sus aportes serán claves para lograr armar el rompecabezas de la violencia en el Caribe.

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