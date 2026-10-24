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Los falsos positivos en el Batallón La Popa por los que condenaron al coronel (r) Figueroa

El coronel retirado Juan Carlos Figueroa Suárez pagará seis años y tres meses de prisión tras una sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, que comprobó lo que el exoficial aceptó poco antes de ir a juicio: que fue el responsable de las ejecuciones extrajudiciales de 38 civiles inocentes cuando era comandante del Batallón La Popa, porque cerró los ojos frente a los crímenes de guerra y de lesa humanidad que cometían los hombres a su mando.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
Víctimas ingresan a audiencia de reconocimiento de falsos positivos en Valledupar.
La JEP ha condenado a prisión a dos exmilitares relacionados con el caso del Batallón La Popa: el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez y el coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez.
Foto: JEP

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A las 2:00 de la madrugada del 9 de febrero de 2005, un grupo de hombres armados llegó hasta la casa de Nohemí Esther Pacheco Zabatá y Hermes Enrique Carrillo Ariza, ubicada en la vereda El Pontón, en el corregimiento de Atánquez (Valledupar). Nohemí tenía 14 años, era indígena wiwa y se dedicaba a tejer mochilas. Hermes, su pareja, tenía cerca de 24 años, pertenecía al pueblo kankuamo y cultivaba plátano, yuca y ñame. Quienes los sacaron a la fuerza eran militares del Batallón de Artillería La Popa, al mando del coronel retirado Juan Carlos…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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Comentarios
  • Rolando Antiú(17605)Hace 2 horas
    Todos estos asesinatos ocurrieron cuando el ejército tenía como Comandanta Supremo al peligroso sujeto Alvaro Uribe (Art. 189 # 3 de la Constitución: el presidente es el "Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República").
  • Jon Lindsay(ua6yh)Hace 3 horas
    Es buena idea recortar los recursos de la JEP, desde luego, mucho mejor esconder los crímenes cometidos contra los pueblos colombianos… Es un orgullo para mí vivir en un país que quiere descubrir semejantes injusticias porque ayuda a protegernos todos en el futuro.
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