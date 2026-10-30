Avanza militarización en Cúcuta: 500 soldados patrullan la ciudad tras oleada de violencia

Con esta medida, Cúcuta se convierte en la segunda ciudad militarizada durante el Gobierno de De La Espriella. El primer antecedente se registró…

Más de 500 soldados de operaciones especiales urbanas hacen presencia desde la noche del jueves en distintos puntos de Cúcuta, en cumplimiento de la orden del presidente Abelardo De La Espriella de militarizar la ciudad fronteriza. Los uniformados adelantan patrullajes conjuntos con la Policía, requisas y puestos de control en sectores que históricamente han registrado altos índices de criminalidad.

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Con esta medida, Cúcuta se convierte en la segunda ciudad militarizada durante el Gobierno de De La Espriella. El primer antecedente se registró el pasado 22 de septiembre, en Santa Marta, luego de que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) anunciaran un paro armado que se extendió por casi una semana.

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La nueva decisión se produce tras el deterioro del orden público en los últimos días. El pasado 26 de octubre fue asesinado el exsecretario de Gobierno de la ciudad, Miguel Castellanos, en un ataque sicarial. Un día después, el 27 de octubre, un carro bomba explotó cerca del puente Francisco de Paula Santander, en inmediaciones de las instalaciones de la DIAN, y dejó cuatro policías heridos.

Ante estos hechos, el pasado 29 de octubre, acompañado por el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, y la cúpula militar, el mandatario anunció un paquete de medidas para la ciudad. “No vamos a permitir que el narcoterrorismo siga sembrando el miedo y amenazando las familias” del departamento, afirmó De La Espriella.

El paquete incluye la militarización inmediata de Cúcuta, que el Gobierno describió como temporal y justificó por la condición fronteriza de Norte de Santander. Además, a partir del martes 3 de noviembre entrarán en operación la campaña militar y policial Esparta y el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR), con los que se buscará golpear las finanzas criminales y desarticular las estructuras armadas.

El jefe de Estado aseguró que no se trata solo de aumentar el número de uniformados, sino de “recuperar el control” y garantizar la protección de los ciudadanos. Anunció, además, que supervisará personalmente el cumplimiento de las órdenes y viajará a Cúcuta la próxima semana.

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El comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez, explicó que el Ejército y la Fuerza Aérea apoyarán a la Policía para “fortalecer la seguridad en Cúcuta” y contribuir al control territorial.

“Intensificaremos las operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para proteger a la población, afectar las capacidades de estas organizaciones y contrarrestar las acciones violentas que atentan contra la seguridad de esta importante región del país”, sostuvo el general Rodríguez.

Las @FuerzasMilCol a través del @COL_EJERCITO y la @FuerzaAereaCol desplegaremos nuestras capacidades en apoyo a la @PoliciaColombia para fortalecer la seguridad en Cúcuta, contribuir al control territorial y enfrentar a las estructuras criminales que amenazan la tranquilidad de… https://t.co/fQs0cSh07C pic.twitter.com/LyL8yTYb7u — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) October 30, 2026

Durante la jornada se realizaron requisas, controles vehiculares y verificación de antecedentes en establecimientos, así como inspecciones para detectar el porte ilegal de armas. Calles, entidades públicas e inmediaciones de hospitales quedaron bajo custodia.

Por su parte, el comandante del Ejército, el general José Bertulfo Soto, anunció el “posicionamiento de capacidades diferenciales de nuestro Ejército, que incluyen la presencia de vehículos blindados en sectores críticos de la ciudad, el acompañamiento de soldados de Fuerzas Especiales Urbanas con puestos de control y labores de vigilancia, con el apoyo estratégico de la Fuerza Aérea Colombiana”.

El general agregó que “este dispositivo se reforzará aún más en los próximos días y las operaciones militares avanzan firmes en todo el departamento”. Frente al delito de extorsión, sostuvo que el Gaula “fortalece su ofensiva para erradicar este delito”. En esa línea, destacó “la importancia de la colaboración de cada cucuteño a través de la línea 107”, pues “la denuncia ciudadana contribuye a fortalecer la seguridad”.

#AEstaHora | En la ciudad de Cúcuta y en todo #NorteDeSantander, no descansamos por la tranquilidad de los colombianos.



Cumpliendo la instrucción de nuestro Presidente de la República, soldados de @Ejercito_Div2 avanzan con el despliegue en la capital nortesantandereana a través… pic.twitter.com/X71Av5tZJo — Mayor General José Bertulfo Soto Sánchez (@COMANDANTE_EJC) October 30, 2026

El alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, respaldó las medidas y aseguró que ya hay avances en uno de los puntos más críticos. “Colinas del Tunal era uno de los más complicados, porque era difícil el ingreso de las autoridades, y ya tenemos el control de la zona”, señaló.

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El mandatario local anunció que la próxima semana llegará un pelotón de 350 hombres como refuerzo. “No hay zonas vedadas, sino que se complican en ocasiones”, afirmó, y agregó que la ciudad históricamente no había contado con el respaldo de un presidente, pese a los atentados sufridos.

Acevedo también se refirió a la frontera con Venezuela, que describió como una zona compleja por la presencia de estructuras armadas. Pidió que el país vecino se sume al llamado Escudo de las Américas “para que deje de ser un escondedero de los criminales”, pues, según dijo, a 200 metros de distancia es posible escapar de las autoridades.

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Sobre la duración de la medida, el alcalde indicó que será “temporal y medible” y estimó que en 15 días podrán evaluarse los resultados. “Cúcuta no puede estar militarizada todo el tiempo”, concluyó, con la expectativa de que la mejora del orden público permita que la ciudad vuelva a la normalidad.

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