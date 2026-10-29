 

Publicidad

Presidente Abelardo de la Espriella ordena militarizar Cúcuta e iniciar operación conjunta

El primer mandatario, acompañado del ministro de Defensa y los altos mandos militares, dio una serie de anuncios sobre las nuevas medidas de seguridad que se adelantarán en la capital de Norte de Santander. Según dijo, busca garantizar la seguridad de los ciudadanos en esa zona ante el narcotráfico y la presencia de grupos criminales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Judicial
Foto: María José Barrios

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El presidente Abelardo de la Espriella, acompañado por el ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora; y de los altos mandos militares del país, anunció una serie de medidas de seguridad que se impondrán sobre Cúcuta (Norte de Santander) en los próximos días. Dentro del paquete anunciado, está la militarización inmediata de la ciudad y el inicio de operaciones conjuntas entre el Ejército, la Policía y la Fiscalía.

Podría interesarle: Alias "El Gatico" fue capturado por crimen ocurrido hace casi 30 años

"No vamos a permitir que el narcoterrorismo siga sembrando el miedo y amenazando las familias de un departamento de gente trabajadora y patriota como es el departamento de Norte de Santander. He dado instrucciones precisas desde esta mañana al señor ministro de Defensa y a los altos mandos de nuestra fuerza pública que hoy me acompañan aquí para actuar con toda la capacidad del Estado y recuperar la seguridad en Cúcuta", dijo el jefe de Estado.

Dentro de las órdenes que dictó De la Espriella, está "primero, la militarización inmediata de Cúcuta. Esa militarización será temporal mientras estabilizamos el orden público. El Ejército Nacional reforzará su presencia en la ciudad en coordinación con la Policía Nacional para fortalecer el control territorial, proteger a los ciudadanos y enfrentar a las estructuras criminales y narcoterroristas que vienen atentando contra la seguridad. Esta decisión obedece, además, a una circunstancia especial y es que el departamento de Norte de Santander es un departamento fronterizo".

Le recomendamos: Capturan a presunto responsable de crimen de subdirector de cárcel de Neiva

La segunda decisión que compartió fue que "a partir del martes 3 de noviembre entrarán en operación la campaña militar y policial Esparta y el Bloque Operacional de Seguridad Urbana – BOSUR en Cúcuta. Estas capacidades permitirán intensificar las operaciones contra el terrorismo, perseguir a los responsables de la violencia, golpear las finanzas criminales y desarticular las organizaciones que pretenden someter a la población".

Le puede interesar

Judicial

Asesinato de Miguel Castellanos: ofrecen recompensa de COP 100 millones por información

Judicial

Asesinan en ataque sicarial a Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta

Judicial

Cuatro policías heridos deja ataque con carro bomba en Cúcuta: no hay civiles lesionados

Igualmente, dijo que ha "ordenado operaciones sostenidas con resultados contundentes. No se trata solamente de aumentar el número de uniformados en las calles, se trata de recuperar el control, garantizar la protección de los ciudadanos y devolverles a las familias nortesantandereanas, a los comerciantes, a la gente trabajadora, el progreso y la tranquilidad que requiere esta región para su desarrollo".

Conozca más: Corte Suprema mantiene la condena contra Diego Cadena por soborno a Juan Guillermo Monsalve

El presidente de la Espriella dijo que hará seguimiento personalmente de que se cumplan esas órdenes y que estará en Cúcuta la próxima semana. También, que ha exigido coordinación absoluta entre la Policía y el Ejército para tener información verificable. "No vamos a permitir que en una región que permitió construir nuestras instituciones sean los criminales los que pretendan destruirlas", manifestó el mandatario.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Abelardo de la Espriella

Cúcuta

Frontera con venezuela

Fuerza pública

Norte de Santander

Noticias de Colombia

Noticias hoy
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido