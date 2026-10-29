Presidente Abelardo de la Espriella ordena militarizar Cúcuta e iniciar operación conjunta

El presidente Abelardo de la Espriella, acompañado por el ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora; y de los altos mandos militares del país, anunció una serie de medidas de seguridad que se impondrán sobre Cúcuta (Norte de Santander) en los próximos días. Dentro del paquete anunciado, está la militarización inmediata de la ciudad y el inicio de operaciones conjuntas entre el Ejército, la Policía y la Fiscalía.

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"No vamos a permitir que el narcoterrorismo siga sembrando el miedo y amenazando las familias de un departamento de gente trabajadora y patriota como es el departamento de Norte de Santander. He dado instrucciones precisas desde esta mañana al señor ministro de Defensa y a los altos mandos de nuestra fuerza pública que hoy me acompañan aquí para actuar con toda la capacidad del Estado y recuperar la seguridad en Cúcuta", dijo el jefe de Estado.

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Dentro de las órdenes que dictó De la Espriella, está "primero, la militarización inmediata de Cúcuta. Esa militarización será temporal mientras estabilizamos el orden público. El Ejército Nacional reforzará su presencia en la ciudad en coordinación con la Policía Nacional para fortalecer el control territorial, proteger a los ciudadanos y enfrentar a las estructuras criminales y narcoterroristas que vienen atentando contra la seguridad. Esta decisión obedece, además, a una circunstancia especial y es que el departamento de Norte de Santander es un departamento fronterizo".

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La segunda decisión que compartió fue que "a partir del martes 3 de noviembre entrarán en operación la campaña militar y policial Esparta y el Bloque Operacional de Seguridad Urbana – BOSUR en Cúcuta. Estas capacidades permitirán intensificar las operaciones contra el terrorismo, perseguir a los responsables de la violencia, golpear las finanzas criminales y desarticular las organizaciones que pretenden someter a la población".

Igualmente, dijo que ha "ordenado operaciones sostenidas con resultados contundentes. No se trata solamente de aumentar el número de uniformados en las calles, se trata de recuperar el control, garantizar la protección de los ciudadanos y devolverles a las familias nortesantandereanas, a los comerciantes, a la gente trabajadora, el progreso y la tranquilidad que requiere esta región para su desarrollo".

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El presidente de la Espriella dijo que hará seguimiento personalmente de que se cumplan esas órdenes y que estará en Cúcuta la próxima semana. También, que ha exigido coordinación absoluta entre la Policía y el Ejército para tener información verificable. "No vamos a permitir que en una región que permitió construir nuestras instituciones sean los criminales los que pretendan destruirlas", manifestó el mandatario.

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