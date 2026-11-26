Los hechos por los que son procesados ocurrieron el pasado 24 de noviembre, cuando secuestraron a 87 personas en un supermercado de cadena de Cartagena (Bolívar),…

Un fiscal le imputó cargos a Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, dos de los hombres que fueron capturados por las autoridades en la mañana del pasado 25 de noviembre en Cartagena y que son señalados de secuestrar a 87 personas en Cartagena. El ente investigador les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado, el cual no aceptaron los dos presuntos criminales.

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Los hechos por los que son procesados ocurrieron el pasado 24 de noviembre, cuando secuestraron a 87 personas en un supermercado de cadena de Cartagena (Bolívar), en medio de amenazas de muerte y exigencias económicas. "Torres, Mejía y otro hombre habrían ingresado con armas largas al establecimiento de comercio ubicado en el barrio La Castellana y tomado como rehenes a quienes se encontraban allí", señaló la Fiscalía.

Durante cerca de 17 horas, intimidaron a los clientes y trabajadores del lugar y pidieron, a través de un panfleto, 7.000 millones de pesos, dos camionetas blindadas y el despeje de la vía hacia Barranquilla (Atlántico) para facilitar su huida. Para impedir la intervención de las autoridades, al parecer, utilizaron a las víctimas como escudos humanos, les pusieron explosivos simulados para aumentar la tensión y ubicaron otros artefactos en las puertas.

Según la Fiscalía también amenazaron con asesinarlos si alguien intentaba entrar al almacén. En medio de las exigencias, 11 ciudadanos fueron liberados. En la madrugada del 25 de noviembre, unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional rescataron a las 76 personas que aún permanecían retenidas y capturaron en situación de flagrancia a Torres Manco y Mejía Blandón.

A través de un comunicado, el ente investigador afirmó que, durante el operativo, murió otro posible implicado, quien sería el coordinador del secuestro.

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