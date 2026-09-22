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Voces de víctimas de violencia sexual de las Farc: “Podían hacer conmigo lo que quisieran”

Mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sortea una dura pelea por su presupuesto para 2027, la Sala de Reconocimiento de Verdad imputó a cinco exmandos medios de las Farc por crímenes de guerra cometidos en el Cauca y Valle del Cauca relacionados con violencia sexual y basada en género contra niñas indígenas, afrodescendientes y campesinas.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
21 de septiembre de 2026 – 09:00 p. m.
AME2143. BOGOTÁ (COLOMBIA), 21/08/2024.- Fotografía de archivo del 08 de marzo de 2024 de una mujer sosteniendo un lcartel durante una movilización por el Día de la Mujer en Lima (Perú). Cada cierto tiempo, algún caso de violencia machista en Perú ocupa titulares durante unos días por su crueldad o por la fama de alguna de las partes, como la reciente denuncia de la esposa del futbolista Christian Cueva. Pero las agresiones a las mujeres es algo cotidiano en el paisaje del país andino. EFE/ Paolo Aguilar
La JEP imputó a alias “Calixto”, “El Pija”, “Jaime Barragán”, “Monín” y “Leonel Páez”, exjefes del frente sexto y las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de la guerrilla. EFE
Foto: (EPA) EFE - Paolo Aguilar

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atraviesa una de sus tormentas más duras por cuenta de los choques entre esa instancia y el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella; las amenazas de un millonario recorte a su presupuesto y las denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la inminencia de un incumplimiento de los compromisos del Estado por la falta de recursos. Mientras la justicia transicional enfrenta estos embates, las Salas de Justicia y las secciones de su Tribunal para la Paz siguen avanzando en su trabajo por…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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