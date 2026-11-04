Capturan a alias “Cristóbal Pérez”, presunto disidente señalado por crimen de Miguel Uribe

Una nueva captura relacionada con el magnicidio del senador Miguel Uribe se conoció este 4 de noviembre. Se trata de Wilmer Castillo Duarte, alias “Cristóbal Pérez”, señalado como presunto segundo jefe de la estructura Teófilo Forero, perteneciente a la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc al servicio de alias “Iván Márquez”. Fue capturado en Caparrapí (Cundinamarca) por tropas del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, durante una diligencia de allanamiento.

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Las autoridades señalan que la Segunda Marquetalia tendría presuntos vínculos con la planeación del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025, cuando participaba en un acto político en Bogotá. Esta captura hace parte de las investigaciones judiciales que buscan establecer las presuntas responsabilidades de los integrantes de la organización.

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Según las autoridades, Castillo Duarte llevaba cerca de nueve años en la organización y tendría bajo su responsabilidad el direccionamiento de comisiones armadas y el control de las finanzas ilegales en la zona limítrofe entre Huila y Caquetá.

De acuerdo con información de inteligencia, era considerado uno de los principales articuladores de las redes de extorsión contra comerciantes, ganaderos, agricultores, transportadores, asociaciones campesinas y contratistas de obras públicas. Esas actividades podrían representar ingresos cercanos a COP 1.000 millones mensuales para la estructura.

Las autoridades reconstruyen así su trayectoria: entre 2020 y 2021 habría integrado la comisión armada Fernando Díaz y luego habría asumido responsabilidades de mando. En 2024, tras la muerte de alias “Edwin Marín” en operaciones militares, habría llegado a ocupar la jefatura principal de la estructura. En 2026, con la llegada de alias “Mario” o “Doble Cero”, por disposición de la dirección de la Segunda Marquetalia, habría pasado a ser el segundo jefe de la Teófilo Forero.

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Entre los principales hechos que las autoridades le atribuyen está su presunta participación en el homicidio de tres personas en el sector de Villa Hermosa, en Florencia (Caquetá), en medio de una confrontación entre estructuras criminales. También se le señala de haber ordenado el homicidio de alias “Hernán Cuéllar”, a quien habría relacionado con la entrega de información que permitió ubicar a alias “Edwin Marín”.

A ello se suma su presunta responsabilidad en la orden de incinerar una ambulancia en el municipio de Hobo (Huila), vinculada al proyecto vial Ruta al Sur, como mecanismo de intimidación para exigir el pago de extorsiones. Las autoridades le atribuyen, además, el direccionamiento de homicidios, secuestros y extorsiones contra comerciantes y ganaderos de Huila y Caquetá, mediante el control de comisiones armadas y redes de constreñimiento a la población civil.

Alias “Cristóbal Pérez” registra órdenes de captura por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, terrorismo, extorsión, utilización ilegal de uniformes e insignias, y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones. También es señalado de tener conocimientos en fabricación, manejo e instalación de artefactos explosivos.

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El comandante de las Fuerzas Militares, el general Erik Rodríguez, señaló que la captura de Castillo Duarte representa una afectación a la capacidad de la Segunda Marquetalia en el “mando, control y articulación de las economías ilícitas, particularmente la extorsión y el secuestro, con las que esta organización ha sembrado temor en comunidades de Huila y Caquetá”.

Asimismo, agregó que las operaciones militares se fortalecen en “consonancia con los esfuerzos de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), para debilitar las organizaciones criminales y proteger a los colombianos”.

Contundente golpe a la estructura criminal Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia.



En Caparrapí, Cundinamarca, mediante una operación militar de nuestro @COL_EJERCITO @GaulaMilitares y coordinada con la @PoliciaColombia, fue capturado alias ‘Cristóbal Pérez’, señalado como… https://t.co/OzwAxdJ3J9 pic.twitter.com/nSqHFxsxdA — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) November 4, 2026

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