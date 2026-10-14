María C. Tarazona dice que el dinero para asesinar a Miguel Uribe habría salido de Venezuela

En una entrevista con Noticias Caracol, Tarazona dijo también que la orden de asesinar al senador "salió del Congreso", según una información que habría recibido en 2025…

Nuevas declaraciones sobre el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado en junio de 2025, se conocieron este 14 de octubre. María Claudia Tarazona, viuda del también precandidato presidencial del Centro Democrático, señaló que el dinero para financiar el crimen de su esposo "salió de Venezuela" y que ya puso esa información en poder de la Fiscalía.

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En una entrevista con Noticias Caracol, Tarazona dijo también que la orden de asesinar al senador "salió del Congreso", según una información que habría recibido en 2025 sobre posibles amenazas contra los precandidatos presidenciales del Centro Democrático. La Fiscalía no se ha pronunciado sobre esa afirmación y la posibilidad de que la información haga parte del proceso.

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"Se ha hablado en la Fiscalía, lo he hablado yo con la fiscal (Luz Adriana Camargo Garzón), que una de las líneas de investigación del crimen de Miguel es que fue un crimen de Estado. Hay una línea de investigación, lo que quiere decir que hay elementos probatorios que llevan a ese enunciado de que pudo haber salido la orden del Gobierno Nacional", aseguró Tarazona. Y agregó que el rol de ese grupo ilegal no sería el de determinadores, como lo ha dicho la Fiscalía. "La Segunda Marquetalia hace parte del aspecto material y no determinador del magnicidio de Miguel, agregó.

También se refirió a la teoría de la Fiscalía de que el crimen habría sido ordenado por la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc comandada por alias "Iván Márquez". Señaló: "Decir que fue la Segunda Marquetalia es un enunciado muy gaseoso, no nos dice absolutamente nada (…) La información que yo recibí, que fui a la Fiscalía, que la entregué con todos los protocolos debidos y que ahora es materia de investigación, es que la orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República".

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Sobre el origen de esta información, Tarazona señaló que se mantiene bajo reserva. "Una persona, que no puedo revelar su nombre, entrega esta información previo al asesinato de Miguel y dice: ‘El candidato Miguel Uribe y posiblemente otros candidatos del Centro Democrático van a ser asesinados; la plata salió de Venezuela y la orden del Congreso'".

Tarazona aseguró que dicha información llegó a su celular y que fue entregada a la Fiscalía. Asimismo, señaló que está a la espera de que se abra una línea de investigación al respecto. "Es muy grave pensar que había información previa al atentado, pero estamos esperando que se corrobore la información que llegó a nosotros", señaló. La esposa de Miguel Uribe Turbay ha hablado también en otras oportunidades sobre la posibilidad de que el esquema de seguridad del senador estuviera infiltrado.

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En esa línea, en su diálogo con Noticias Caracol, Tarazona también expresó su preocupación por la investigación contra el exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez: "La investigación no avanzó. Teníamos una fiscal que estaba encargada de toda la investigación, de la negligencia que tuvo en la protección de la vida de Miguel, y eso no llegó a nada".

Sostuvo que la audiencia de imputación de cargos contra Rodríguez (que en 2025 fue solicitada por la Fiscalía y se retiró un par de horas después) es "muy importante, además porque es uno de los grandes amigos de Gustavo Petro y ahí podemos tener mucha información de qué estaba pasando". Ante la falta de avances en la investigación contra el exdirector de la UNP, Tarazona aseguró que le pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, que cambiara a la fiscal a cargo del caso.

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La declaración de Tarazona se conoce luego de que, el pasado 7 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella asistiera al primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, donde lanzó un mensaje contra quienes estarían involucrados en el magnicidio del senador: "El asesinato de Miguel Uribe Turbay no puede quedar impune y no quedará impune en mi gobierno".

Y agregó: "La verdad no puede terminar en quien apretó el gatillo ni en quienes participaron materialmente en la ejecución del crimen. La justicia ha avanzado y ha logrado reconstruir una parte importante de la estructura que intervino en el magnicidio, pero siguen pendientes interrogantes fundamentales: ¿quién ordenó asesinar a Miguel Uribe Turbay?".

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El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que en su gobierno la oposición tendrá todas las garantías para ejercer sus derechos políticos. El jefe de Estado aseguró que "la oposición tiene plena libertad de criticarme, cuestionar mis decisiones, enfrentar mis iniciativas y… pic.twitter.com/nsY9TQaQ9b — El Espectador (@elespectador) October 8, 2026

De la Espriella señaló que "el Gobierno Nacional hará todo lo que esté a su alcance dentro del marco de la Constitución y la ley" para esclarecer el atentado "con nombres propios, con pruebas y ante los jueces de la República". Y dijo que la Policía, los organismos de inteligencia y las instituciones del Ejecutivo "tienen la orden desde el primer día" de tratar ese asunto con "importancia nacional".

La Fiscalía, por su parte, ha avanzado en la judicialización de los autores materiales del asesinato del senador del Centro Democrático, incluido el menor de 15 años que le disparó. Varios de los exintegrantes de la organización "Plata o Plomo" están condenados mediante preacuerdo, incluidos Elder Arteaga Hernández, alias "Chipi", señalado cerebro logístico del crimen; y Simeón Pérez Marroquín, alias "el Viejo", presunto enlace con la Segunda Marquetalia de "Iván Márquez".

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