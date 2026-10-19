Minjusticia pide a Fiscalía profundizar investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

En una entrevista con Noticias Caracol, el pasado 14 de octubre, Tarazona afirmó que el dinero para financiar el crimen de su esposo “salió de Venezuela” y que…

El ministro de Justicia, Iván Cancino González, solicitó formalmente a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ampliar la investigación por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado en junio de 2025. Entre sus solicitudes, la cartera plantea que se evalúe las pruebas de los mensajes divulgados por María Claudia Tarazona, viuda del senador.

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En una entrevista con Noticias Caracol, el pasado 14 de octubre, Tarazona afirmó que el dinero para financiar el crimen de su esposo “salió de Venezuela” y que ya entregó esa información a la Fiscalía. Añadió que la orden de asesinar al senador “salió del Congreso”, según información que, dijo, recibió en 2025 sobre posibles amenazas contra los precandidatos presidenciales del Centro Democrático. Uribe Turbay, también aspirante presidencial por esa colectividad, fue víctima de un atentado en junio de 2025.

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Aunque el Ministerio reconoció los avances y las condenas que ha logrado la Fiscalía, sostiene que el esclarecimiento total exige determinar la cadena completa de mando, financiación, órdenes y posibles apoyos que hicieron posible el crimen. Cancino también instó a investigar posibles nexos con alias “John 40”, la Segunda Marquetalia, actividades de minería ilegal y el origen de los recursos usados para el atentado. El objetivo, según el Ministerio, es que la justicia identifique no solo a los autores materiales, sino también a los determinadores e intelectuales.

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