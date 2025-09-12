Capturan a alias el “Sastre”, señalado por ataque con explosivos en Medellín

Alias el “Sastre” tenía en su contra una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir y utilización ilegal de uniformes e insignias. Foto: Ejército

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Dos días después del ataque con explosivos registrado en la capital antioqueña, en una operación conjunta entre la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, la Fiscalía y la Policía Judicial, fue capturado en Medellín alias el “Sastre”, señalado líder logístico de la estructura 36 de las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá”.

Según la inteligencia militar, este hombre habría liderado una célula urbana de esa organización en la ciudad y estaría detrás de la instalación de banderas alusivas a las disidencias en el barrio Loreto, donde posteriormente fueron detonados explosivos que afectaron una torre de energía de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

El hecho se presentó el pasado 10 de septiembre en el sector de La Asomadera, al oriente de Medellín. El ataque, atribuido por las autoridades a las disidencias del Frente 36, dañó una torre de transmisión de EPM y obligó a la presencia inmediata de unidades antiexplosivos de la y de integrantes del Ejército.

En contexto: Ataque con explosivo contra una torre de energía en Medellín (Antioquia)

El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, confirmó que no se registraron víctimas fatales ni heridos, aunque sí hubo alteración temporal en la prestación del servicio de energía.

#ContundenciaOperacional | En una rápida reacción, tropas de nuestro @COL_EJERCITO en coordinación con @PoliciaColombia y la @FiscaliaCol, capturaron en Medellín #Antioquia a alias El Sastre, presunto integrante del grupo armado organizado Estructura 36.



En la operación fue… pic.twitter.com/p6E2zQ8yLj — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) September 12, 2025

El mandatario calificó el hecho como un acto terrorista en respuesta a los operativos policiales en Campamento (Antioquia), donde horas antes murieron cuatro presuntos integrantes de la estructura, entre ellos dos vinculados al asesinato de 13 policías en Amalfi el pasado 21 de agosto.

El rol de alias el “Sastre”

De acuerdo con las autoridades, alias el “Sastre” sería el encargado de la fabricación de material de uso privativo de las Fuerzas Militares, además de las banderas usadas por el Frente 36 para intimidar a la población civil.

En el momento de su captura le fueron decomisados material de intendencia, equipos de comunicación y más de $10 millones en efectivo, presuntamente producto de actividades ilícitas. El hombre tenía en su contra una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Análisis: La retoma armada de “Calarcá” en el nordeste: coca, oro y control territorial

El presidente Gustavo Petro y el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, aseguraron que el ataque en Medellín se produjo como reacción a las acciones de la fuerza pública en el norte de Antioquia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.