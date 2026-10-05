Puntualmente, la detención se llevó a cabo en un puesto de control ubicado en la vereda Pueblito, corregimiento de Guachaca. La operación estuvo coordinada por tropas del Batallón de Montaña Número Seis, de la Segunda…

En zona rural de Santa Marta (Magdalena), el Ejército Nacional capturó a alias "Mongolo", señalado como el principal jefe del Componente Criminal Focalizado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El hombre sería el responsable de la quema de vehículos durante el paro armado del pasado 21 de septiembre.

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Capturan a alias "Mongolo", mano derecha de jefe de las Autodefensas de la Sierra Nevada

Puntualmente, la detención se llevó a cabo en un puesto de control ubicado en la vereda Pueblito, corregimiento de Guachaca. La operación estuvo coordinada por tropas del Batallón de Montaña Número Seis, de la Segunda Brigada, el Grupo Liviano de Caballería Número Siete, inteligencia militar y el Gaula de la Policía Nacional.

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Alias "Mongolo", presunto integrante del Frente Cristóbal Duarte de las ACSN, cuenta con una trayectoria delictiva de más de 21 años en la estructura criminal. Según las investigaciones, sería el determinador de las recientes acciones terroristas registradas entre el 21 y el 25 de septiembre en la Troncal del Caribe.

Las autoridades señalan que las acciones terroristas, entre las que se registraron la quema de vehículos y amenazas contra la población civil y comerciantes, habrían sido ordenadas directamente por alias "Pinocho", jefe del grupo armado, en respuesta a la muerte de alias "Cholo", segundo jefe de las ACSN.

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De acuerdo con el Ejército, el detenido ha "escalado progresivamente dentro del organigrama criminal en la Sierra Nevada, desde 1995 como integrante de las autodefensas de Hernán Giraldo y, posteriormente, como integrante raso del Bloque Resistencia Tayrona".

El Ejército señaló que, desde 2019, alias "Mongolo" es considerado como la mano derecha de alias "Pinocho". Según las autoridades, tras la consolidación de las ACSN, el hombre fue designado como segundo jefe financiero y asumió el control de los cobros extorsivos en la Troncal del Caribe, entre Magdalena y La Guajira.

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Durante este periodo, alias "Mongolo" expandió el cobro de extorsiones económicas a los gremios hotelero, ganadero, de la construcción y del transporte. Además, el Ejército señala que se fortaleció la estructura sicarial de la organización, coordinando homicidios selectivos, desplazamientos forzados, el cobro de gramaje y el control de rutas del narcotráfico.

Durante su detención, las autoridades le incautaron a alias "Mongolo" un arma de fuego tipo revólver, con sus respectivos cartuchos; un equipo de telefonía móvil, y un documento de identidad falso con el que pretendía evadir la acción de las autoridades.

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