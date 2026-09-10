Ordenan a Presidencia y Dapre retirar imágenes de De la Espriella caminando entre cadáveres

Un juez le ordenó a la Presidencia de la República y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) que elimine de redes sociales y otras plataformas oficiales las fotos y videos en las que se ve al presidente Abelardo de la Espriella caminando entre cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados que murieron en distintas operaciones militares en las últimas semanas. La decisión llegó como respuesta a una tutela presentada por el congresista de la Alianza Verde, Santiago Osorio.

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En su acción, el congresista señaló que las imágenes de De la Espriella exponiendo de esa manera los resultados operacionales afectaban los derechos de los menores de edad frente a contenidos capaces de generarles daño o sufrimiento psicológico. Al revisar el caso, el juez 14 laboral de Bogotá ordenó a la Presidencia y al Dapre ocultar de la cuenta oficial de Instagram de la Presidencia las publicaciones del 2 y 4 de septiembre, en las que se ve al primer mandatario caminando entre los cuerpos.

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En esas publicaciones De la Espriella presentó los resultados de las operaciones militares Azarías, llevada a cabo en Miraflores (Guaviare) y Centinela de la Patria, que tuvo lugar en La Guajira. En la decisión, el juzgado resaltó que las medidas son cautelares; es decir, que son preventivas y se adoptan mientras se resuelve de fondo la tutela presentada por el congresista Osorio.

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En el documento se lee que las medidas adoptadas comprenden «la protección frente a todas las acciones o conductas que puedan ocasionar, entre otros, daño o sufrimiento psicológico. Considera el despacho que, mientras se determina si las publicaciones objeto de reproche pueden catalogarse como violentas o explícitas y, por tanto, ser susceptibles de generar una afectación de esa naturaleza, resulta necesario adoptar medidas de carácter transitorio, a efectos de evitar la configuración de un eventual perjuicio irremediable, máxime cuando el contenido permanece disponible al público a través de una red social de amplia circulación como lo es «Instagram», Meta platforms, inc».

Al conocer la decisión, el congresista de la Alianza Verde dijo que “el Estado y el Gobierno Nacional no pueden entrar en una competencia con la criminalidad para medir cuál de los dos es mucho más cruel y en ese sentido le ordena rápidamente a la Presidencia de la República, al señor Abelardo de la Espriella, a eliminar imágenes que pudieron haber llegado a celulares de niños y niñas en todo el país de un estado exhibiendo cadáveres como trofeos y en ese sentido nosotros valoramos esta decisión precisamente de este juez de circuito de Bogotá”.

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Las exhibiciones de los cuerpos también han sido cuestionadas por la Defensoría del Pueblo, específicamente por la jefa de esta entidad, Iris Marín. El pasado 6 de septiembre dijo que “las imágenes y las palabras de quienes representan el poder público importan. Por eso no deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”.

Asimismo, señaló que “El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o quién convierte la muerte en demostración de poder”.

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