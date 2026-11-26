Según confirmó la Fiscalía General de la Nación, en los comercios se promocionaban procedimientos con hilos tensores de polidioxanona y un bioestimulador inyectable de colágeno. Durante las diligencias se incautaron diversas presentaciones y cantidades de…

Tres mujeres, señaladas de presuntamente distribuir y aplicar productos estéticos falsificados en establecimientos de comercio en Valle del Cauca, fueron capturadas. Se trata de madre e hija, propietarias de un centro de belleza y un spa, y de la administradora de estos establecimientos.

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Según confirmó la Fiscalía General de la Nación, en los comercios se promocionaban procedimientos con hilos tensores de polidioxanona y un bioestimulador inyectable de colágeno. Durante las diligencias se incautaron diversas presentaciones y cantidades de estos y otros productos no originales.

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El ente investigador señaló que los productos tampoco eran adquiridos directamente con el fabricante: "Al parecer, eran de origen asiático y enviados a Estados Unidos, desde donde familiares de los hoy capturados los trasladaban a Colombia en pequeñas cantidades y de manera fraccionada para evitar llamar la atención de las autoridades".

Una vez en el país, la organización alteraba los productos o los rendía con otros componentes, para luego venderlos en puntos físicos y mediante plataformas de internet, con envíos a diferentes ciudades. La Fiscalía señaló que, durante la última semana, habrían aumentado las publicaciones virtuales.

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Esto, con el pretexto de acceder a descuentos y promociones del Black Friday. "Estas actividades las realizaban sin contar con el registro sanitario exigido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y otros permisos de ley", detalló la Fiscalía.

La investigación también da cuenta de que, para generar confianza entre las usuarias de los tratamientos, las mujeres exhibían muestras originales de los productos, que no corresponderían a las utilizadas durante las intervenciones estéticas.

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Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos presentará a las tres capturadas ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de concierto para delinquir; corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; y usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales.

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