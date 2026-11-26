Según el primer mandatario, cerca de 1.200 policías participaron en el operativo, en coordinación con el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Fiscalía General de la Nación y autoridades territoriales. Fueron intervenidas ocho comunas y 19 barrios de Cali (Valle del Cauca).

En la mañana de este 26 de noviembre se llevó a cabo una nueva operación denominada IRON, en el Valle del Cauca, que dejó como resultado preliminar la captura de 89 personas. Así lo confirmó el presidente Abelardo de la Espriella a través de la red social X.

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Las autoridades también realizaron diligencias de allanamiento en sectores estratégicos de Jamundí y Yumbo. En total, se llevaron a cabo 106 diligencias que, según el presidente De la Espriella, permitieron la desarticulación de 11 estructuras criminales.

La tercera fase de la operación IRON deja un resultado contundente contra las organizaciones delincuenciales en el Valle del Cauca. Con cerca de 1.200 policías en terreno, y en una acción coordinada con el Ejército, la Fuerza Aérea, la Fiscalía y autoridades territoriales,… pic.twitter.com/hIvbFKs4Y4 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 26, 2026

Además, el jefe de Estado señaló que en la operación fueron aprehendidos cuatro menores de edad. Uno de los capturados es alias “Blandón”, señalado de participar en el homicidio de dos hermanas en el Bulevar de Oriente el pasado 13 de marzo.

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Asimismo, fue detenido alias “Tuerto”, vinculado, según el presidente De la Espriella, a por lo menos seis homicidios. También fueron capturados alias “Camilo” y alias “Sandra”, señalados de dinamizar actividades de hurto y estafa.

Según el presidente, fueron desarticuladas estructuras como Los Rittler, Los de la Loma, La Segunda, La Favela, Los Medi y Los Patos, entre otras. De la Espriella mencionó también la incautación de 13 armas de fuego, más de 17.000 dosis de estupefacientes, drogas sintéticas, medicamentos controlados como fentanilo y ketamina, motocicletas y dinero en efectivo.

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