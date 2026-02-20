Capturan a presunto aliado del Clan del Golfo señalado de lavar dinero del narcotráfico

Este hombre ya había tenido otro proceso por el delito de lavado de activos, del cual salió libre por falta de pruebas. Foto: Policía

Un importante operativo adelantado por las autoridades colombianas y españolas en Medellín (Antioquia) permitió la captura de una persona señalada de pertenecer a una red criminal que, al parecer, lavaba millonarias sumas de dinero producto del narcotráfico y operaba al servicio del Clan del Golfo en negocios de tráfico de drogas entre Colombia y España.

La información fue confirmada en la mañana de este viernes 20 de febrero, por parte de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, de su delegada para las Finanzas Criminales y de su Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, que adelantaron la investigación en articulación con la Dirección de Inteligencia, la Dijín de la Policía Nacional y la Guardia Civil Española.

La persona capturada fue identificada como John Henry González Herrera, alias “Medio Labio”. Según las investigaciones del caso, este hombre sería “uno de los principales responsables de las maniobras de lavado de activos para el Clan del Golfo. Su captura ocurrió en el peaje Las Palmas, en Envigado (Antioquia), por una orden judicial.

El ente investigador detalló que González Herrera sería la persona detrás de toda la estrategia y las órdenes para lograr la salida de copiosos cargamentos de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia Europa, de recibir el dinero de la droga que, al parecer, sería del Clan del Golfo y de blanquear esos recursos por medio de la compra de bienes y actividades comerciales a nombre de terceros.

Según la Fiscalía, desde su rol de presunto aliado del Clan del Golfo, González Herrera habría logrado el envío de 44 toneladas de droga fuera de Colombia, ocultas en cargamentos de frutas. “Lo relacionan como la persona que mediaría para evitar disputas por la distribución de los dineros asociados a las dinámicas del narcotráfico”, indicaron desde el entre investigador.

Las investigaciones dan cuenta de que aproximadamente desde el año 2021 este hombre habría dejado de hacer operaciones por medio del sistema financiero formal y habría incursionado en un método conocido como hawala, que es un mecanismo de intercambio de divisas que consiste en el manejo de códigos o tokens a través de redes encriptadas para pagar los cargamentos.

De ese modo, González Herrera habría logrado lavar unos COP 137.000 millones provenientes del narcotráfico, en apenas seis meses. Además, su patrimonio habría crecido de forma injustificada en unos COP 1.163 millones, en el mismo lapso. Según la Dijín de la Policía, este hombre también era investigado por autoridades de España e Italia por sus presuntos vínculos con redes de tráfico europeo y mafias italianas.

La cercanía de González Herrera con el Clan del Golfo también estaría relacionada con sus vínculos familiares. Según la Policía, este hombre es primo de Daniel Rendón Herrera, alias “don Mario”, uno de los fundadores de esa estructura al margen de la ley. En 2008 fue capturado por primera vez, por el delito de porte ilegal de armas. Y entre 2020 y 2023 enfrentó otro proceso por presunto lavado de activos.

“Presuntamente impartía instrucciones y mantenía contacto permanente con los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones, conocidos como ‘Black Jack’ y ‘Marcos’, respectivamente; y Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias ‘Cejas’, quienes fueron aprehendidos en España como parte de una primera fase investigativa que puso al descubierto a esta red criminal y las diferentes maniobras de narcotráfico y lavado de activos, caso denominado ‘Gulupa’”, indicó la Fiscalía.

González Herrera fue presentado ante un juez de control de garantías que le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos derivado del narcotráfico, enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho por dar u ofrecer. Este últmo cargo porque, al parecer, en tres oportunidades le habría pagado dinero a integrantes de la Policía y de Migración Colombia “por información clasificada y otras actuaciones ilícitas que lo beneficiaron”, señaló la Fiscalía.

