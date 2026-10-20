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Capturan a presunto responsable de amenazar virtualmente a la primera dama, Ana Lucía Pineda

La Fiscalía General de la Nación confirmó que el detenido será imputado por el delito de amenazas agravadas. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre cuando la primera dama recibió mensajes intimidatorios desde una cuenta anónima.

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Redacción Judicial
AME1365. MEDELLÍN (COLOMBIA), 20/07/2026.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella (2-i); su esposa Ana Lucía Pineda (c); el ministro de Interior designado, Rodrigo Lara (2-d); y el ministro de Defensa desigando, Jorge Eduardo Mora López (d) asisten al desfile militar del Día de la Independencia este lunes, en Medellín (Colombia). De la Espriella afirmó "Hoy celebramos aquí el grito de independencia en una tierra que es la más patriota de Colombia y que dio el grito definitivo de independencia el 21 de junio". EFE/ STR
La primera dama Ana Lucía Pineda fue amenazada el pasado 18 de octubre por redes sociales. / EFE
Foto: EFE - STR

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Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos Informáticos presentará ante un juez de control de garantías al presunto responsable de amenazar de forma virtual a la primera dama, Ana Lucía Pineda Arachán. La Fiscalía General de la Nación confirmó que el detenido será imputado por el delito de amenazas agravadas.

El ente investigador aseguró que el hombre fue capturado durante un allanamiento realizado por la Policía Nacional en Pereira (Risaralda). En el lugar también fueron incautados un computador y un celular “que contienen información relevante para avanzar en las actividades de verificación”.

Noticia en desarrollo…

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Por Redacción Judicial

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