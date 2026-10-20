Capturan a presunto responsable de amenazar virtualmente a la primera dama, Ana Lucía Pineda

La primera dama Ana Lucía Pineda fue amenazada el pasado 18 de octubre por redes sociales. / EFE

Foto: EFE - STR

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Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos Informáticos presentará ante un juez de control de garantías al presunto responsable de amenazar de forma virtual a la primera dama, Ana Lucía Pineda Arachán. La Fiscalía General de la Nación confirmó que el detenido será imputado por el delito de amenazas agravadas.

El ente investigador aseguró que el hombre fue capturado durante un allanamiento realizado por la Policía Nacional en Pereira (Risaralda). En el lugar también fueron incautados un computador y un celular “que contienen…