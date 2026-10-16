La Fiscalía señaló que las investigaciones, lideradas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), dan cuenta de que ambos grupos delincuenciales utilizarían…

Nueve personas, presuntos integrantes de las organizaciones criminales La Contra y La Línea, fueron capturadas durante 10 diligencias de allanamiento y registro en La Dorada (Caldas). Según confirmó la Fiscalía General de la Nación, estas estructuras estarían relacionadas con la ola de homicidios en el municipio, que habría dejado al menos nueve víctimas durante el último año.

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Capturan a presuntos integrantes de La Contra y La Línea por ola de homicidios en Caldas

La Fiscalía señaló que las investigaciones, lideradas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), dan cuenta de que ambos grupos delincuenciales utilizarían establecimientos comerciales, como talleres de motocicletas, para ocultar armas de fuego, estupefacientes y elementos destinados al procesamiento de estas sustancias psicoactivas.

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Además, el ente investigador indicó que La Contra y La Línea contarían con subestructuras, puntos de distribución y redes de vigilancia que les permitirían tener presencia en diferentes sectores de La Dorada y en municipios aledaños. Según la Fiscalía, también se estableció que estas estructuras destinaban lugares y personas específicas para realizar rituales de santería, con la idea de que estas prácticas les permitirían contrarrestar las operaciones de las autoridades.

El ente investigador explicó que las evidencias indicarían que los grupos tendrían patrones de movilidad nocturna y utilizarían motocicletas para cometer homicidios selectivos. Entre los hechos atribuidos a estas estructuras está el asesinato de una mujer embarazada, ocurrido el pasado 21 de abril, en el sector conocido como Caño Lavapatas.

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Además de las nueve capturas, otras cuatro personas fueron notificadas de los procesos en su contra en las cárceles de Cómbita (Boyacá), Girardot (Cundinamarca) y La Dorada. Entre ellas están alias "Manolo" y alias "Pichón", señalados como jefes de La Contra.

Durante la operación también fueron incautados 23 teléfonos celulares, 53 tarjetas SIM, un arma de fuego, dinero en efectivo y elementos para el procesamiento de estupefacientes. Las autoridades también incautaron cuadernos con anotaciones que estarían relacionadas con diversas actividades delictivas, entre ellas los denominados préstamos gota a gota.

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Por estos hechos, en las próximas horas un fiscal de la Seccional Caldas presentará a los capturados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía detalló que estas personas serán imputadas, según corresponda, por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, homicidio en grado de tentativa, amenazas, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, receptación y destinación ilícita de inmueble.

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