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Corte Suprema confirma condena contra el exmagistrado Leonidas Bustos por cartel de la toga

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia ya había sido condenado en primera instancia a 10 años y un día de prisión en febrero pasado. El alto tribunal le ordenó al Gobierno Nacional avanzar con los trámites para su extradición desde Canadá, donde vive desde 2019.

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Redacción Judicial
Expresidente de la Corte Suprema, en indagatoria ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Expresidente de la Corte Suprema, en indagatoria ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el exmagistrado José Leónidas Bustos Martínez. Con esta decisión, quedó en firme la sentencia de 123 meses y un día de prisión, equivalentes a 10 años y un día, por los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con los de cohecho propio, concurrentes "de manera homogénea y sucesiva".

El caso está relacionado con el escándalo del cartel de la toga, que estalló en 2017 y en el que, presuntamente, se manipularon procesos judiciales en la Corte Suprema de Justicia a cambio de dinero. Por estos hechos, ya fueron condenados los exmagistrados Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y Camilo Tarquino.

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Por Redacción Judicial

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