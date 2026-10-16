Corte Suprema confirma condena contra el exmagistrado Leonidas Bustos por cartel de la toga

Expresidente de la Corte Suprema, en indagatoria ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el exmagistrado José Leónidas Bustos Martínez. Con esta decisión, quedó en firme la sentencia de 123 meses y un día de prisión, equivalentes a 10 años y un día, por los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con los de cohecho propio, concurrentes "de manera homogénea y sucesiva".

El caso está relacionado con el escándalo del cartel de la toga, que estalló en 2017 y en el que, presuntamente, se manipularon procesos judiciales en la Corte…