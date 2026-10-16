Corte Suprema confirma condena contra el exmagistrado Leonidas Bustos por cartel de la toga
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia ya había sido condenado en primera instancia a 10 años y un día de prisión en febrero pasado. El alto tribunal le ordenó al Gobierno Nacional avanzar con los trámites para su extradición desde Canadá, donde vive desde 2019.
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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el exmagistrado José Leónidas Bustos Martínez. Con esta decisión, quedó en firme la sentencia de 123 meses y un día de prisión, equivalentes a 10 años y un día, por los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con los de cohecho propio, concurrentes "de manera homogénea y sucesiva".
El caso está relacionado con el escándalo del cartel de la toga, que estalló en 2017 y en el que, presuntamente, se manipularon procesos judiciales en la Corte…
El caso está relacionado con el escándalo del cartel de la toga, que estalló en 2017 y en el que, presuntamente, se manipularon procesos judiciales en la Corte Suprema de Justicia a cambio de dinero. Por estos hechos, ya fueron condenados los exmagistrados Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y Camilo Tarquino.