Caso Ungrd: Iván Name y Andrés Calle ya salieron de La Picota por vencimiento de términos

Ya están en libertad provisional los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, acusados por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Esto, luego de que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia les concediera la libertad provisional por vencimiento de términos en decisión emitida la semana pasada.

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Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmaron a El Espectador que los políticos fueron liberados en la tarde del jueves 15 de octubre. Podrán defenderse en libertad durante el juicio que se adelantará en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio.

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En contexto: Caso Ungrd: quedan en libertad Iván Name y Andrés Calle por vencimiento de términos

En noviembre de 2025, la defensa de Andrés Calle solicitó revocar la medida de aseguramiento intramural impuesta de manera preventiva contra los dos excongresistas, luego de que fueran acusados el 27 de agosto de ese año. Sin embargo, la solicitud fue negada, apelada y posteriormente confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Posteriormente, los abogados de Name y Calle solicitaron revocar las medidas de aseguramiento en su contra por vencimiento de términos. No obstante, las peticiones fueron negadas en abril y julio de este año, en primera y segunda instancia, respectivamente. Ante esa situación, el pasado 8 de octubre, los defensores volvieron a solicitar que se levantaran las medidas, al argumentar que se habían vencido los términos.

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Los abogados sostuvieron que, tras quedar en firme la acusación contra Iván Name y Andrés Calle en octubre de 2025, había un plazo de un año para avanzar en el juicio. Sin embargo, ese tiempo transcurrió sin que se llegara a esa etapa y, según la defensa, no existen razones claras que justifiquen el estancamiento del proceso. Además, señalaron que no interpusieron recursos que hubieran retrasado el trámite.

Al evaluar la solicitud de los excongresistas, la Sala Especial de Primera Instancia señaló que, en principio, el plazo entre la acusación y el inicio del juicio es de seis meses. Sin embargo, debido a que se decretó una prueba en el exterior, el término se amplió a 12 meses. Iván Name y Andrés Calle estaban privados de la libertad desde el 7 de mayo de 2025 y, aunque ha transcurrido más de un año desde entonces, el proceso aún se encuentra en etapa probatoria.

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"No es dable predicar que la audiencia pública se encuentre suspendida por causa justa o razonable, o que su no realización se hubiere producido por causa atribuible a los sindicados o a sus defensores técnicos", se lee en la decisión. Asimismo, la Sala señaló que, durante el proceso, se han recibido las declaraciones de 12 personas y se han adelantado las labores necesarias para recaudar las pruebas contra los excongresistas, llamados a juicio por su presunta participación en el entramado de corrupción.

Por estas razones, la Sala de Primera Instancia concluyó que no había motivos para mantener a los excongresistas privados de la libertad. En consecuencia, ordenó expedir las boletas de libertad de Iván Name y Andrés Calle, siempre y cuando pagaran una caución equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y firmaran un compromiso relacionado con su comparecencia al proceso penal que se adelanta en su contra.

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La investigación señala que en septiembre de 2023 se habría realizado una reunión en la casa de Nariño en la que habrían participado el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), hoy prófugo en Nicaragua, y los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, llamados a juicio por este caso.

En ese encuentro, dice la investigación, se habría acordado que el entonces director de la Ungrd, Olmedo López, conseguiría dinero de la entidad a su cargo para pagarles coimas de COP 3.000 millones a Iván Name y COP 1.000 millones a Andrés Calle, a cambio de que apoyaran la votación de proyectos del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, especialmente los relacionados con la reforma pensional y la reforma a la salud.

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