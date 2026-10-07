Capturan al segundo hombre señalado por el asesinato del exalcalde de Yopal “Jhon Calzones”

El hombre fue capturado en Tunja (Boyacá) por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, en articulación con uniformados de la Policía Nacional. De acuerdo con el ente investigador, esta persona habría movilizado al…

En la tarde de este miércoles 7 de octubre, fue capturado el segundo hombre señalado por el asesinato del exalcalde de Yopal (Casanare) Jhon Jairo Torres Torres, conocido como “Jhon Calzones”. El crimen ocurrió el pasado 29 de septiembre, en una finca ubicada en zona rural de la ciudad.

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El hombre fue capturado en Tunja (Boyacá) por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, en articulación con uniformados de la Policía Nacional. De acuerdo con el ente investigador, esta persona habría movilizado al menor de edad que habría disparado contra “Jhon Calzones”.

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Asimismo, la Fiscalía señaló que, en las próximas horas, un fiscal de la Seccional Casanare lo presentará ante un juez de control de garantías y le imputará los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El pasado 1 de octubre, un juez de control de garantías ordenó el internamiento preventivo especializado para el adolescente de 17 años señalado de ser el autor material del homicidio. Según el ente acusador, el adolescente se movilizaba como parrillero en una motocicleta y llegó hasta la vivienda del exalcalde, donde le disparó en varias ocasiones.

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El joven fue detenido el mismo día del atentado, luego de que habitantes de la zona lo retuvieran y lo entregaran a uniformados de la Policía. Mientras tanto, el exmandatario fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Una fiscal de la Seccional Casanare presentó al adolescente ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos fueron aceptados.

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El crimen del exalcalde “Jhon Calzones”

El exalcalde de Yopal (Casanare) Jhon Jairo Torres, conocido como “Jhon Calzones”, murió el pasado 29 de septiembre luego de ser atacado a tiros en la zona rural de la capital casanareña. Un video de seguridad captó el momento en que dos personas que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta su finca y abrieron fuego contra él.

“He recibido la lamentable noticia del fallecimiento del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, luego de la intervención quirúrgica realizada por los especialistas del Hospital Regional de la Orinoquía”, aseguró el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, a través de redes sociales.

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De acuerdo con el reporte médico divulgado por el gobernador, los disparos comprometieron órganos internos de Torres. A pesar de la cirugía y de las maniobras de reanimación, el equipo médico no logró estabilizarlo y su fallecimiento se confirmó a las 12:23 p. m.

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