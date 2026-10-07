Dos policías resultaron heridos tras ataque con explosivos contra una patrulla en Popayán

El ataque se suma a otros episodios recientes en el departamento. El pasado 6 de octubre, tropas de la Brigada 29 del Ejército frustraron…

Un nuevo hecho de violencia se registró en Cauca. En la mañana de este 7 de octubre, dos uniformados resultaron heridos luego de que lanzaran un artefacto explosivo contra una patrulla de la Policía que adelantaba un puesto de control en el oriente de Popayán. Las autoridades avanzan en la verificación de los hechos.

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El ataque se suma a otros episodios recientes en el departamento. El pasado 6 de octubre, tropas de la Brigada 29 del Ejército frustraron un posible atentado terrorista durante un puesto de control en la vía Panamericana, a la altura de Santander de Quilichao. En el procedimiento, que contó con el apoyo del Grupo de Caballería Liviano 8, fue capturado en flagrancia el conductor de un vehículo en el que se hallaron más de 400 kilogramos de material explosivo.

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Según información preliminar, el cargamento tenía como destino la ciudad de Cali y sería utilizado para acciones terroristas que pondrían en riesgo a la población civil y a la fuerza pública. Personal especializado de la Policía trabajó en la desactivación de la carga, mientras los soldados mantuvieron el control del sector.

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el hallazgo y señaló que, de acuerdo con los datos iniciales, el material era transportado desde Mondomo y tenía como destino la ciudad de Cali. Agregó que las autoridades investigan su procedencia y quiénes estarían detrás del cargamento. Según el mandatario, los 400 kilos fueron encontrados en el barrio Centro de Santander de Quilichao y fueron identificados de manera preliminar como C4, un explosivo plástico de uso militar que se caracteriza por poder ser moldeado.

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“Este hallazgo representa una amenaza de enorme gravedad: de confirmarse que se trata de C4, una detonación de ese volumen en una zona poblada podría causar numerosas víctimas y graves daños a viviendas, comercios e infraestructura”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

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En otro hecho de orden público, el mismo 6 de octubre, habitantes del corregimiento El Pedregal, en Inzá, permanecieron confinados por enfrentamientos entre hombres del Eln y disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”. Las clases fueron suspendidas y el comercio tuvo que cerrar. Fuentes del Ejército confirmaron a El Espectador que un civil resultó herido en los combates, aunque las autoridades no han entregado más detalles sobre su estado de salud.

Tropas de la Brigada 29, con apoyo de la División de Aviación de Asalto Aéreo, adelantaron operaciones para reforzar la seguridad de la población. A través de su cuenta de X, el Ejército aseguró que “mantiene su presencia en el territorio para salvaguardar a las comunidades y afectar las estructuras ilegales que amenazan a los habitantes de este municipio”.

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