Ministro Lara denuncia posible corrupción en la Dirección de Bomberos durante gobierno Petro

En una declaración que dio el ministro Lara desde la Casa de Nariño, el jefe de la cartera del Interior…

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció este 7 de octubre que fue radicado un paquete de denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en contratos de la Dirección Nacional de Bomberos durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro. Según el alto funcionario, los posibles sobrecostos ascenderían a COP 62.000 millones.

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En una declaración que dio el ministro Lara desde la Casa de Nariño, el jefe de la cartera del Interior señaló que por medio de una auditoría forense detectaron “presuntos actos de corrupción en contrataciones directas de la Dirección Nacional de Bomberos durante el gobierno anterior”. Y agregó: “Las irregularidades se ampararon en una urgencia manifiesta por emergencias invernales para suscribir contratos millonarios”.

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El Ministerio del Interior radicó denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tras detectar, mediante auditoría forense, presuntos actos de corrupción en contrataciones directas de la Dirección Nacional de Bomberos durante el gobierno anterior.



Las… pic.twitter.com/YLuTzvgxwD — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 7, 2026

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En esa línea, el ministro Lara señaló: “Recordarán ustedes que en el mes de febrero de este año un frente frío inundó básicamente ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, César, Magdalena y Chocó, con 250.000 personas afectadas. El gobierno anterior, ¿qué hizo? Declaró emergencia por 30 días”. Según dijo en el video, con esa emergencia la Dirección de Bomberos del gobierno anterior declaró una urgencia manifiesta.

“¿Qué significa eso? Que podía contratar sin licitación; es decir, a dedo, porque supuestamente no había tiempo que perder para atender esa emergencia que fue una inundación”, aseguró el jefe de la cartera del Interior. En su pronunciamiento, Rodrigo Lara mencionó que, de los COP 42.000 millones contratados para esa urgencia, solo COP 313 millones fueron usados para atender las inundaciones.

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A renglón seguido, señaló que el dinero habría sido invertido en cosas que no tenían que ver con la emergencia que se invocó, como trajes para incendios, equipos de respiración y materiales peligrosos. “¿Qué hallazgos hemos observado y encontrado? La auditoría forense del Ministerio del Interior que ordenamos revisó el contrato 076, firmado con la empresa McKai Soluciones de Barranquilla. Ese contrato empezó a dedo con COP 16.000 millones y terminó en COP 24.000 millones”, alertó.

Asimismo, el jefe de cartera señaló que, en primer lugar, encontraron que “la urgencia no fue para nada urgente. El contrato se firmó seis semanas después de declarada la urgencia, cuando esta ya había terminado, y se pactó entregar los equipos en 90 días. Claramente, esto no es atender una calamidad”.

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En segundo lugar, el ministro Lara aseguró que se pagó más de lo que llegó: “En la primera factura se cobraron 744 equipos, pero al almacén entraron solamente 670”. Y agregó que, el 20 de junio de 2026, en Barranquilla, “un funcionario de la Dirección de Bomberos acredita que recibe los cascos y los materiales, pero al mismo tiempo acredita que los deja en la bodega del vendedor”.

El jefe de la cartera señaló que dos días después, el contratista facturó COP 5.600 millones, los cuales fueron pagados. Asimismo, señaló que, aunque en el nuevo gobierno, de Abelardo de la Espriella, la Dirección Nacional de Bomberos pidió al contratista que entregara los equipos comprados, hasta el día de hoy no ha hecho su devolución.

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“A ese mismo contrato se le adicionaron COP 8.000 millones, casi hasta el tope que permite la ley”, señaló. Dichos contratos, según confirmó el ministro, habrían sido firmados en plena Ley de Garantías, con cobros superiores a los bienes recibidos, pagos poselectorales y elementos que permanecen en bodegas del contratista sin ser entregados.

En ese sentido, señaló: “Hago una pregunta a la Fiscalía en nombre de los colombianos: ¿a dónde fue a parar esa plata? Como así que se destinan COP 24.000 millones de pesos a dedo, se giran en plena campaña, en plena Ley de Garantías, y no aparece lo que se compró”. Y agregó: “O se certifican que se entregan o se dejan en el depósito, en las bodegas del vendedor y la Dirección de Bomberos le pide a esa empresa que entregue lo comprado y no pase”.

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El ministro Lara dijo que al menos otros tres contratos se habrían firmado bajo el mismo esquema y que hoy esos proyectos están bajo auditoría, por lo que el monto de las presuntas irregularidades podría ser mayor. “Aquí en el Ministerio no nos quedamos en la denuncia; ya auditamos COP 24.000 millones (…) pero estamos hablando de un total de COP 62.000 millones contratados en modalidades muy similares”, concluyó.

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