Corte Suprema niega tutela y mantiene en firme condena de 28 años contra Santiago Uribe

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La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela con la que la defensa de Santiago Uribe Vélez buscaba revocar la condena en su contra. Con la decisión, queda en firme, por doble conformidad, la pena de 28 años y tres meses de prisión impuesta al hermano del expresidente Álvaro Uribe por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, en un caso relacionado con la conformación del grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”.
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La decisión contó con la ponencia del magistrado Fernando Augusto Jiménez Valderrama. En un documento de 16 páginas, los magistrados no acogieron el reclamo de la defensa, que alegaba una supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad, la igualdad y el acceso efectivo a la administración de justicia.
Con la tutela, la defensa buscaba que se revisara una decisión anterior de la Corte Suprema que no estudió el recurso de casación, una herramienta para solicitar la revisión de una condena. La Sala rechazó el recurso desde el comienzo porque consideró que no podía utilizarse en este caso, pues el alto tribunal ya había resuelto la impugnación especial.
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Sobre el análisis del caso, el fallo sostiene: “Al revisar la determinación sometida a escrutinio de esta Corte, con el límite propio del juez constitucional, no se observa procedente el amparo, puesto que la misma, en lo que es objeto puntual de reclamo, no constituye desviación del ordenamiento jurídico con aptitud para lesionar las garantías superiores invocadas” por la defensa de Santiago Uribe Vélez, quien cumple su condena en las instalaciones del Batallón de Caballería Juan del Corral, en Rionegro (Antioquia).
El pasado 4 de junio, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la pena de 28 años y tres meses de prisión contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe. Con esa decisión, el alto tribunal respaldó lo resuelto previamente por el Tribunal Superior de Antioquia, que había determinado que Uribe Vélez cometió los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.
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Según la investigación, el ganadero participó en la conformación del grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles”, estructura que operó en el norte de Antioquia durante la década de los noventa, y en el asesinato de un conductor de bus en ese departamento.
El expediente llegó a la Corte el pasado 27 de marzo y tuvo como ponente al magistrado Gerson Chaverra. La decisión se adoptó en la sesión de la Sala Penal del 3 de junio y se hizo pública un día después. Como el delito de concierto para delinquir estaba cerca de prescribir, es decir, de perder la posibilidad de ser sancionado por el paso del tiempo, el caso fue una prioridad para la Sala.
Los argumentos de la defensa
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La defensa de Uribe Vélez le pidió a la Corte revocar la condena, que había sido dictada en segunda instancia el 25 de noviembre de 2025, y absolverlo de los delitos por los que fue juzgado. Para sustentar su solicitud, los abogados plantearon varios argumentos: la falta de credibilidad de los testigos que declararon en el proceso, la existencia de un supuesto complot en contra de su cliente y la prescripción de los delitos, entre otros.
Sin embargo, la Corte no acogió esos planteamientos. Tras revisar en detalle el análisis del Tribunal Superior de Antioquia, concluyó que no hubo errores en la valoración de las pruebas, incluidos los testimonios recopilados a lo largo del expediente que señalaban a Uribe Vélez como líder del grupo paramilitar. Además, consideró acertada la conclusión del Tribunal de que el ganadero estuvo detrás de “Los 12 Apóstoles”.
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Berta Lucía(2263)•Hace 2 minutos#7837 , ¿por qué no decide de una vez por todas acompañar a ese tipo en la celda dorada donde paga su condena por crímenes atroces por los que fue condenado? Supongo que cuando se mira al espejo ve reflejada la imagen de los genocidas de las FARC y ELN. Los colombianos que creemos en la paz y en la justicia no olvidamos esta guerra atroz alimentada desde el odio y las ansias de poder desmesurado; y eso desde las dos orillas que se alimentan de la miseria del pueblo colombiano.
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Julio Roberto Arenas C.(3f359)•Hace 14 minutos🎼🎵Toy contento 🎶yo no sé 🎵qué es lo que siento‼️🎶🎵🪇🎹la ra la la la la ra la la
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Mario Giraldo(196)•Hace 20 minutosLa cuenta iba en 14 jueces que lo habían declarado culpable, con esta suma, 9 mas!!
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Dorita(37038)•Hace 21 minutosCon pasos paquidérmicos y llegó la justicia para ratificar el delito y la condena. ¿Será que ADLE lo enviara a un centro carcelario de alta seguridad?
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JOSEPATRO(ci8fp)•Hace 21 minutosAbelardo dijo: qué todos los delincuentes deben estar presos en cárceles de alta seguridad, esperemos que las inaugure con este peligroso hampón.
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HaroldFer(32718)•Hace 21 minutosNo es para menos. Y seguirán usando todo lo que esté a su alcance para evadir a la justicia. Invitó a leer el libro de Olga Behar sobre El clan de los doce apóstoles con el fin de conocer de cerca las actuaciones de este canalla y de su familia. Ojalá el presidente, en cumplimiento de su palabra, lo mande a temperar a una cárcel de verdad.
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JustoYFranco(bqf6j)•Hace 22 minutosEl Presidente de la Espriella, que ha sido muy consistente, ya debe estar preparando la orden para trasladar a este preso convicto de la instalación militar donde se encuentra recluido a una cárcel como lo hizo ayer con otros procesados, pues se acabaron la prisiones de lujo para los criminales.
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Eduardo Sáenz Rovner(7668)•Hace 24 minutosJusto y necesario.
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Alvaro Arturo(78587)•Hace 25 minutos👍👍👍….👌👌👌. la justicia se demora pero…….
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Eduardo(4745)•Hace 29 minutosA este delincuente deben recluirlo en una prisión no en una instalación del ejército
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Duglas(91148)•Hace 1 hora👍
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MARIO DE JESUS(73776)•Hace 1 horaLa condena queda en firme. En manos de quién queda el lugar de reclusión?
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Julio Roberto Arenas C.(3f359)•Hace 10 minutosDel INPEC, y el jefe del Inpec es el Ministro de Justicia. O sea, ni soñemos con que lo sacan del batallón militar para mandarlo a la Picota. Pero algo es algo. Ya la Corte le tomó las medidas a la familia. Falta el hermanito.
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