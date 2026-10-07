Corte Suprema niega tutela y mantiene en firme condena de 28 años contra Santiago Uribe

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela con la que la defensa de Santiago Uribe Vélez buscaba revocar la condena en su contra. Con la decisión, queda en firme, por doble conformidad, la pena de 28 años y tres meses de prisión impuesta al hermano del expresidente Álvaro Uribe por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, en un caso relacionado con la conformación del grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Lea: Ungrd: Olmedo López pide revisar su medida de aseguramiento tras su traslado a La Picota

La decisión contó con la ponencia del magistrado Fernando Augusto Jiménez Valderrama. En un documento de 16 páginas, los magistrados no acogieron el reclamo de la defensa, que alegaba una supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad, la igualdad y el acceso efectivo a la administración de justicia.

Publicidad

Con la tutela, la defensa buscaba que se revisara una decisión anterior de la Corte Suprema que no estudió el recurso de casación, una herramienta para solicitar la revisión de una condena. La Sala rechazó el recurso desde el comienzo porque consideró que no podía utilizarse en este caso, pues el alto tribunal ya había resuelto la impugnación especial.

Lea también: Dos policías resultaron heridos tras ataque con explosivos contra una patrulla en Popayán

Sobre el análisis del caso, el fallo sostiene: “Al revisar la determinación sometida a escrutinio de esta Corte, con el límite propio del juez constitucional, no se observa procedente el amparo, puesto que la misma, en lo que es objeto puntual de reclamo, no constituye desviación del ordenamiento jurídico con aptitud para lesionar las garantías superiores invocadas” por la defensa de Santiago Uribe Vélez, quien cumple su condena en las instalaciones del Batallón de Caballería Juan del Corral, en Rionegro (Antioquia).

Le puede interesar

El pasado 4 de junio, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la pena de 28 años y tres meses de prisión contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe. Con esa decisión, el alto tribunal respaldó lo resuelto previamente por el Tribunal Superior de Antioquia, que había determinado que Uribe Vélez cometió los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

En contexto: Corte Suprema de Justicia confirmó condena contra Santiago Uribe por “Los 12 Apóstoles”

Según la investigación, el ganadero participó en la conformación del grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles”, estructura que operó en el norte de Antioquia durante la década de los noventa, y en el asesinato de un conductor de bus en ese departamento.

El expediente llegó a la Corte el pasado 27 de marzo y tuvo como ponente al magistrado Gerson Chaverra. La decisión se adoptó en la sesión de la Sala Penal del 3 de junio y se hizo pública un día después. Como el delito de concierto para delinquir estaba cerca de prescribir, es decir, de perder la posibilidad de ser sancionado por el paso del tiempo, el caso fue una prioridad para la Sala.

Los argumentos de la defensa

Le puede interesar: Así cambiarían las audiencias de imputación de cargos con nueva propuesta del Minjusticia

La defensa de Uribe Vélez le pidió a la Corte revocar la condena, que había sido dictada en segunda instancia el 25 de noviembre de 2025, y absolverlo de los delitos por los que fue juzgado. Para sustentar su solicitud, los abogados plantearon varios argumentos: la falta de credibilidad de los testigos que declararon en el proceso, la existencia de un supuesto complot en contra de su cliente y la prescripción de los delitos, entre otros.

Sin embargo, la Corte no acogió esos planteamientos. Tras revisar en detalle el análisis del Tribunal Superior de Antioquia, concluyó que no hubo errores en la valoración de las pruebas, incluidos los testimonios recopilados a lo largo del expediente que señalaban a Uribe Vélez como líder del grupo paramilitar. Además, consideró acertada la conclusión del Tribunal de que el ganadero estuvo detrás de “Los 12 Apóstoles”.

Siga leyendo: Manejo de drones, asonadas y minería ilegal: los nuevos delitos que propone el gobierno

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.