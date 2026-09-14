Caso Laura Sarabia en vivo: jueza reconoce a la Presidencia como presunta víctima

En la mañana de este lunes 14 de septiembre, ante el Juzgado Primero de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía adelanta la imputación de cargos en contra de Laura Sarabia, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y excanciller de Colombia durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. La imputación está enmarcada en el caso de su niñera, Marelbys Meza, y la supuesta pérdida de una maleta con dinero de su apartamento.

La imputación del ente investigador en contra de Laura Sarabia es por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, relacionados con los hechos del 27 y 29 de enero de 2023. Por esos días se conoció que del apartamento de la exdirectora del Dapre se habría desaparecido una maleta con COP 4.000 millones en efectivo. Para esclarecer qué pasó, Marelbys Meza, quien trabajaba allí como niñera, habría sido sometida a una prueba de polígrafo.

Publicidad

En contexto: Esta es la denuncia completa de Marelbys Meza ante la Fiscalía

Según la Fiscalía y las denuncias de la propia Marlebys Meza, el procedimiento se habría adelantado de forma irregular y con el objetivo de determinar si habría participado en la supuesta desaparición de la maleta. Para tal fin, habrían tenido el apoyo del entonces jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín de Bogotá, el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón, quien el pasado 29 de julio logró un principio de oportunidad para colaborar con la Fiscalía en la investigación.

Al parecer, para adelantar el procedimiento en contra de la exniñera de Laura Sarabia, se habrían emitido de forma irregular órdenes de interceptación en las que se aseguraba, sin prueba alguna, que las personas investigadas pertenecían a una organización dedicada al hurto de residencias en Bogotá. Por este mismo caso, la Fiscalía ya radicó escrito de acusación contra el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago y otros dos expolicías están condenados.

Lea también: El calvario de Fabiola Perea, la exempleada de Laura Sarabia que lucha por su honra

Siga minuto a minuto la audiencia:

Tras un receso que duró alrededor de una hora, la jueza de control de garantías le dio luz verde al reconocimiento de Marelbys Meza y al Dapre como presuntas víctimas del caso contra Laura Sarabia. Caso contrario fue el de Marbel Alcira Morales Quevedo, la fiscal que tuvo a su cargo la investigación del presunto robo y que habría sido «instrumentalizada», y Fabiola Perea, exempleada de Laura Sarabia que también habría sido objeto de seguimientos irregulares.

La jueza señaló que ni Marbel Alcira Morales Quevedo ni Fabiola Perea presentaron los argumentos suficientes para acreditar sus afectaciones o vinculación directa como presuntas víctimas del caso. Sin embargo, podrán insistir en su reconocimiento durante el curso del proceso.

Al inicio de la audiencia de imputación, tres abogados pidieron el reconocimiento de víctimas dentro del proceso contra Laura Sarabia. Ana María Mora Higuera, abogada suplente de Laura Camila Toro, pidió el reconocimiento de Marelbys Meza como víctima del caso por haber sido objeto de la presunta prueba ilegal de polígrafo. Justo la imputación en contra de la exdirectora del Dapre tiene su origen en una denuncia suya, interpuesta el 26 de mayo de 2023.

También el abogado Wilson Pulido pidió el reconocimiento como víctima de Marbel Alcira Morales Quevedo, quien era la fiscal 101 de la Unidad de Hurtos y estaba a cargo de la investigación del supuesto robo de la maleta con COP 4.000 millones del apartamento de Laura Sarabia. La petición de su reconocimiento como víctima civil, según su abogado, se fundamenta en que la funcionaria «fue engañada e instrumentalizada» para adelantar el polígrafo.

Por su parte, el abogado Andrés Tapias Torres pidió el reconocimiento como víctima de Fabiola Perea, quien también fue empleada de Laura Sarabia. Según el jurista, tras la supuesta pérdida del dinero, ha sido espiada y perseguida de forma irregular por la Policía. Incluso, que en cierta ocasión, los funcionarios judiciales fueron a su casa y «violaron su intimidad» en un proceso irregular de recopilación de información. Finalmente, el abogado Andrés Tapias Torres se presentó en representación del Dapre y pidió el reconocimiento de la entidad como víctima, a nombre de la Presidencia de la República.

Sobre las 9:25 de la mañana inició la audiencia de imputación de cargos en contra de Laura Sarabia, ante el despacho de la jueza primera de control de garantías de Bogotá. La diligencia es liderada por Patricia del Socorro Hernández Zambrano, en reemplazo de la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien se encuentra en vacaciones. La exdirectora del Dapre durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro se conectó de forma virtual con su abogado, Mario Iguarán.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.