Caso Mario Castaño: juez ordenó detención preventiva contra alcalde de Balboa

Mario Castaño fue la octava votación más alta del Partido Liberal en las elecciones de 2022. Hoy está capturado. Foto: Twitter

Por sus presuntos nexos con la red de corrupción que estaría liderada por el exsenador Mario Castaño, un juez ordenó prisión preventiva contra el alcalde de Balboa (Risaralda), un particular y otros dos funcionarios. Estas cuatro personas, según la Fiscalía habrían participado en irregularidades en contrataciones suscritas entre agosto de 2020 y el 30 de abril de 2021. Estas capturas tuvieron lugar en julio de este año, un mes después de la captura del excongresista Castaño.

Entre los imputados está Huberto Vásquez Vásquez, alcalde de Balboa; el jefe de Control Interno Municipal, el secretario de Planeación y a una contratista del municipio, por estos hechos de inconsistencias en un proceso contractual. El contrato investigado, por un valor de $50 millones, tenía como propósito la realización de un estudio técnico para definir una estructura organizacional y planta dentro de la Alcaldía de Balboa.

Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, se habrían realizado informes previos sin sopesar un análisis de mercado ni de precios, se aceptó un certificado falso de idoneidad del contratista y se adjudicó el contrato sin una selección objetiva con más oferentes. El ente investigador afirma que la persona que se favoreció con este contrato no contaba con las capacidades jurídicas, la infraestructura o la experiencia y por esto acudió a un tercero para realizarla. Al final, los funcionarios de la alcaldía terminaron ejecutando este contrato.

Las pruebas recogidas por la Fiscalía indicarían que, al firmarse este contrato, se habría entregado el 50% del valor pactado de manera anticipada. Esto, sin que la interventoría conociera y aprobara el plan de inversión, lo que habría causado un posible desfalco al municipio de aproximadamente $50 millones. Además, se habría pasado por alto que este acuerdo debía ser ejecutado por la Escuela Superior de Administración Publica gratuitamente debido a que el municipio de Balboa es de sexta categoría.

#ATENCIÓN | Asegurados alcalde de Balboa, #Risaralda, Huberto Vásquez; el jefe de Control Interno, Diego Franco; el secretario de Planeación, Víctor Yesith Sánchez y una contratista, por presuntas irregularidades en contratación de un estudio técnico de rediseño administrativo. pic.twitter.com/UVaAHO4Aqa — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 8, 2022

Mario Castaño, el exsenador liberal que se encuentra recluido dentro de La Picota, sería el responsable de liderar una organización ilegal encargada del desfalco a varias entidades públicas a través de millonarios contratos con el Estado. Según las investigaciones en su contra, esta organización se habría apropiado de $43.000 millones en contratos públicos. Para esto, esta organización habría repartido puestos y cuotas burocráticas en diferentes entidades, entre ellas se encuentra la misma Fiscalía.

Por estos hechos, una fiscal de la seccional Risaralda imputó a los funcionarios y a este particular, los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cargos que no fueron aceptados por estos cuatro procesados. Estos funcionarios y el particular deberán cumplir con la medida de aseguramiento en sus residencias mientras continúa el proceso en su contra.

