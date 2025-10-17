Logo El Espectador
Caso pirámide ganadera: Felipe Rocha aceptó cargos y fue condenado a seis años de prisión

Felipe Miguel Rocha Medina fue hallado culpable de los delitos de captación masiva y habitual de dinero y estafa agravada en modalidad de masa. Durante la investigación, la Fiscalía identificó a 92 víctimas del entramado criminal.

Redacción Judicial
17 de octubre de 2025 - 09:03 p. m.
El empresario Felipe Miguel Rocha Medina fue condenado a seis años y dos meses de prisión por los delitos de captación masiva y habitual de dineros del público y estafa agravada en modalidad de masa. Rocha aceptó los cargos y la negociación con la Fiscalía fue avalada por una juez penal de Bogotá.

El ente investigador encontró que Rocha Medina, junto con otras personas, creó un fondo ganadero en 2012, en el que cada inversionista aportaba recursos para comprar y criar ganado a cambio de supuestas ganancias de hasta el 30%.

“De esta manera, fueron recaudados más de COP 36.848 millones, los cuales no se destinaron a la finalidad inicialmente establecida, es decir, la compra o venta de semovientes”, indicó el ente acusador.

Rocha Medina les enviaba soportes a los inversionistas cuando estos le consignaban el dinero para realizar la compra. Pero, en realidad, las transacciones y el negocio nunca existieron. La estafa fue de tal magnitud que hasta Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, se presentó en noviembre de 2024 como víctima, tras perder cerca de COP 200 millones en el negocio.

Durante la investigación, la Fiscalía identificó 92 víctimas de estos hechos, que, según el preacuerdo firmado entre el empresario y el ente investigador, serán reparadas. Para hacerlo, Rocha se comprometió a reparar a los afectados con COP 16.224 millones, que estarían garantizados con un contrato de fiducia mercantil.

De acuerdo con la decisión del juzgado 50 penal de conocimiento de Bogotá, el hombre pagará una multa equivalente a 209.253 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a COP 297.871 millones.

Celyceron(11609)Hace 1 hora
Y por supuesto, pagará el tiempo de reclusión en su finca. Finalmente, es rico y tiene espacio suficiente para no estresarse.
