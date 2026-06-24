Caso Ungrd: prorrogan por un año la medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González

Carlos Ramón González asistió de forma virtual a la audiencia desde Managua (Nicaragua), donde está prófugo. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la tarde de este miércoles 24 de junio, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá prorrogó la medida de aseguramiento en contra de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y señalado de hacer parte del cerebro detrás del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La decisión fue tomada luego de que el pasado 10 de junio la Fiscalía sustentara en audiencia la necesidad de mantener la medida de aseguramiento en contra del exfuncionario, prófugo en Managua (Nicaragua), que estaba a punto de vencerse. La orden de captura en contra de Carlos Ramón González nunca se ha hecho efectiva porque salió de Colombia.

En contexto: Caso Ungrd: Fiscalía pide mantener la medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González

Para la Fiscalía, es clave asegurar que Carlos Ramón González, quien recibió asilo en Nicaragua, comparezca ante la justicia en Colombia por su presunta participación en el entramado de corrupción. Las investigaciones apuntan a que desde su despacho habrían salido las órdenes de repartir coimas y contratos para comprar votos en el Congreso a favor de proyectos del Ejecutivo.

El ente investigador imputó y llamó a juicio a Carlos Ramón González por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos. También tuvo circular roja de Interpol, activa desde septiembre de 2025. Sin embargo, en abril pasado ese organismo retiró la orden de captura internacional y no la renovó.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.